CONSTRUIM EUROPA LA NOI ACASA/ Centura, tren, metrou, legatura cu autostrada: cele patru mari proiecte de infrastructura ale Clujului, explicate de primarul Emil Boc (P)

Centura metropolitana - cu un traseu de 38 de kilometri - va incepe de la nodul de autostrada actual din comuna Gilau si va continua pe malul Somesului, intrand in municipiul Cluj-Napoca in zona Cora. Din acest punct, cu un pasaj suprateran in zona Bucium-Clabucet, centura va traversa zonele Faget - Frunzisului - Calea Turzii - Mihai Romanu - Buna Ziua - Borhanci - Sopor si Someseni. De aici, noua centura va intra pe Bulevardul Muncii, care urmeaza sa fie marit de la doua la patru benzi, iar apoi se va conecta cu centura Apahida-Valcele.Pe traseul centurii vor exista o serie de noduri de legatura cu municipiul Cluj-Napoca, ceea ce va decongestiona traficul din oras, permitand deplasarea pe axa Vest-Est, fara traversarea zonei centrale. Cele mai importante astfel de noduri de legatura vor fi realizate in zonele Edgar Quinet, Europa, Mihai Romanu, Buna Ziua, Calea Turzii, Borhanci, Aeroport, Someseni.In cadrul aceluiasi proiect va fi de asemenea realizata o centura intre comuna Baciu si noua centura metropolitana, care va fi folosita de cei care vin din zona Gilau sau Floresti si doresc sa mearga in zona de nord a orasului.Cel de al doilea proiect important este cel al trenului metropolitan, care va circula pe o ruta de 49 de kilometri, de la Nadasel pana la Bontida. Avantajul acestui proiect consta in utilizarea caii ferate existente - acum se afla in curs un proiect european de modernizare a intregii cai ferate de la Cluj-Napoca la Episcopia Bihor, in valoare de peste un miliard de euro, in cadrul caruia va fi realizat inclusiv pasajul rutier de la Taietura Turcului, in valoare de 25 de milioane de euro. Utilizand infrastructura existenta, se vor crea statii noi de tren pe raza municipiului Cluj-Napoca - Tetarom 1, Clujana (aici statia exista, va fi doar mutata), Podul IRA - unde se vor intersecta trenul metropolitan si metroul - si de asemenea la Aeroport. De la aceste noduri intermodale, calatorii vor avea la dispozitie servicii de transport in comun dedicat, care vor asigura conectarea cu diferitele zone din oras.Realizarea trenului metropolitan va permite de asemenea construirea unui campus universitar metropolitan, care sa gazduiasca o parte din numerosii studenti ai universitatilor clujene.Un al treilea proiect, care de asemenea a fost demarat, este metroul, care va avea un traseu de 16 kilometri. Acesta va incepe din zona centrala a Florestiului, va trece pe la viitorul spital de urgenta, pe la Polus (Vivo) si va intra in municipiul Cluj-Napoca, unde vor exista mai multe statii, ultima dintre acestea la Podul IRA. In etapa doua, metroul clujean va fi extins spre Gilau, iar in etapa a treia spre cartierul Sopor - noul cartier al Clujului, care va fi construit pe o suprafata de 250 de hectare.Cel de al patrulea proiect, tot in parteneriat cu Guvernul, este conectarea municipiului Cluj-Napoca la autostrada, in zona Martinesti. Conexiunea, cu o lungime de 7 kilometri, va ajuta la decongestionarea traficului mai ales in zona de nord a Clujului si in comuna Baciu, zone afectate in prezent de traficul greu din directia Bucuresti si cu destinatia Bistrita sau Baia Mare. Dupa realizarea acestui nod de legatura cu autostrada, traficul greu va intra pe aceasta centura de legatura pe drumul Cluj-Turda, iar apoi direct pe centura Valcele-Apahida. Proiectul se afla acum in faza de licitatie pentru studiul de fezabilitate si pentru proiectare, cu sanse mari de a fi realizat chiar pana la sfarsitul anului viitor.Important de mentionat, trenul metropolitan si metroul clujean sunt printre obiectivele incluse in Planul National de Investitii si Relansare Economica prezentat recent de Guvern - documentul pe baza caruia Guvernul isi propune sa investeasca cea mai mare parte din fondurile europene alocate pentru Romania in actualul exercitiu bugetar al Uniunii Europene - peste 80 de miliarde de euro. In ceea ce priveste centura metropolitana, aceasta face parte din Masterplanul General de Transport al Romaniei.Aceste proiecte, realizate in principal cu fonduri europene si in parteneriat cu Guvernul Romaniei, vor mentine in continuarea atractivitatea Clujului pentru investitii si locuri de munca bine platite si vor contribui decisiv la decongestionarea traficului in Cluj-Napoca.