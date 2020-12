Este ceva bun in intrarea AUR in Parlament? "Cand alternativa e Capitanul, parca ai discuta si cu Ciolacu, nu?"

Postarea lui Radu Umbres

"Sper ca pericolul dezvoltarii unui partid cvasi-fascist sa faciliteze cooperarea intre marile blocuri politice din Romania, sa reafirme cateva principii fundamentale pe care le impartasesc acestea dincolo de diferente normale si necesare de ideologie," explica acesta.Afirmatiile sunt facute in contextul in care Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a obtinut un scor de peste 8% la alegerile parlamentare si a reusit sa intre in Parlament. Radu Umbres este antropolog specializat in abordari cognitive si interdisciplinare in stiintele socio-umane. Este licentiat in sociologie al Universitatii din Bucuresti, master in sociologie al Universitatii din Oxford, si doctor in antropologie sociala al University College London."Este ceva bun in intrarea AUR in Parlament?Da. Hai sa mergem 20 de ani in trecut. CVT () ajunge in turul 2 si primeste un vot din 3. Soc si groaza. In urmatorii ani, Romania intra in NATO si UE. De ce? Coordonare intre partidele mainstream.De la Carl Schmitt citire, politica se invarte in jurul distinctiei prieten-dusman. In ultimii ani, distinctia asta a impartit politica din Romania in doua tabere relativ egale ca putere si s-a pierdut din ce in ce mai mult capacitatea de negociere si de colaborare intre partide.Va oripileaza ideea ca USR poate negocia cu PSD ? Insa aparitia unui partid extremist face ca dusmanul de ieri sa para ceva mai uman in comparatie cu dusmanul de azi. Cand alternativa e Capitanul (), parca ai discuta si cu Ciolacu, nu? Parca si ciuma devine mai mult verde sau bruna decat rosie, nu?Rezumand, sper ca pericolul dezvoltarii unui partid cvasi-fascist sa faciliteze cooperarea intre marile blocuri politice din Romania, sa reafirme cateva principii fundamentale pe care le impartasesc acestea dincolo de diferente normale si necesare de ideologie. Ma hazardez sa spun ca, daca modelul sta in picioare, era si mai bine daca AUR lua 20%. Sa fi vazut atuncisi pupat Piata Independentei.Optimismul meu vine si de la Douglas North et co () care arata ca marile schimbari de institutii politice apar cand marii jucatori se coordoneaza asupra unor reforme structurale pentru ca toti au de castigat (sau de pierdut), nu cand o tabara o invinge pe cealalta. Asta s-a intamplat la inceputul anilor 2000, poate ca asta se va intampla acum. It's a golden opportunity."