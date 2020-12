Eugen Tomac, presedintele PMP: Trebuie sa fim extrem de vigilenti pana la numararea ultimului vot

"Trebuie sa fim extrem de vigilenti, implicati si atenti pana la numararea ultimului vot si semnarea procesului verbal. Insist, rog membrii nostri sa ramana atenti in toate sectiile de vot, sunt prezenti in toate sectiile de vot si trebuie sa apere fiecare vot exprimat cu incredere de catre cetateni pentru Partidul Miscarea Populara ", a precizat Tomac.El le-a multumit romanilor care au iesit la vot in vreme de pandemie pentru a vota cu PMP."Sunt absolut convins ca acest efort a meritat si vom avea si motive de bucurie dupa incheierea intregului scrutin electoral. A fost o campanie dificila, impropriu spus campanie electorala, in conditiile in care nu am putut sa ne intalnim cu cetatenii, dar este extrem de important ca am reusit sa trecem cu bine acest test extrem de important pentru PMP", a spus liderul PMP.