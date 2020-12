Eugen Tomac spera ca PMP sa intre in Parlament: "Suntem optimisti, asteptam rezultatul final al alegerilor"

"Avem speranta ca vom reusi sa intram in Parlament, suntem optimisti, asteptam rezultatul final al alegerilor. Mai sunt necesare cateva buletine de vot sa fie numarate si speram sa existe voturi si pentru PMP. In cazul nostru se potriveste perfect sloganul 'Fiecare vot conteaza'. Partidele pot ajunge in situatia in care fiecare vot conteaza si speram sa ne atingem obiectivul de a ramane partid parlamentar", a precizat Tomac.El a spus ca, dupa ce vor fi anuntate rezultatele finale ale alegerilor, PMP se va pronunta in legatura cu o eventuala alianta la guvernare cu PNL si USR "Dupa ce vom avea rezultatele finale si vom privi cu atentie spre aritmetica parlamentara ne vom putea pronunta. In mod sigur, PMP nu se va aseza alaturi de PSD ", a transmis Eugen Tomac.Potrivit acestuia, PMP a obtinut "foarte multe" voturi in Republica Moldova, ceea ce arata ca romanii din Basarabia au ramas atasati de partid."In Republica Moldova, PMP a obtinut foarte multe voturi. In foarte multe sectii am castigat alegerile si in unele din aceste sectii, unde asteptam in aceasta dimineata rezultatul, PMP este castigator, ceea ce arata ca romanii din Basarabia au ramas atasati de PMP si de proiectele pe care noi le promovam", a aratat el.