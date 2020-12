EXIT POLL FINAL Alegeri parlamentare 2020. Cum s-au modificat procentele PNL si PSD conform datelor anuntate la ora 23.00

Rezultatele sondajelor anuntate la ora 21.00

Potrivit datelor finale, Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,3% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica, la nivel national, iar la Camera Deputatilor - 30,2%, in timp ce Partidul National Liberal a obtinut, la Senat, 29,4% si la Camera Deputatilor - 29,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde, la comanda Antena 3, pentru ora 21,00.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care are 16,6% dintre voturi la Senat si 16,1% la Camera Deputatilor, conform exit-poll-ului. UDMR a obtinut 5,7% la Senat si 5,6% la Camera Deputatilor, Partidul Miscarea Populara - 5% la Senat si 5% la Camera Deputatilor, iar Pro Romania are 5% la Senat si 5% la Camera Deputatilor.Alianta pentru Unirea Romanilor a obtinut, conform exit-poll-ului, 5,4% la Senat si 5,3% la Camera Deputatilor.Partidele care au obtinut sub pragul de 5% de intrare in Parlament sunt: PER - 1,1% la Senat si 1,2% la Camera Deputatilor, PPU-SL - 1% la Senat si 1,1% la Camera Deputatilor.Rezultatele sondajelor de opinie efectuate in cursul zilei de duminica, 6 decembrie, de operatorii institutului de sondare CURS-Avangarde preconizeaza urmatoarele rezultate la alegerile parlamentare 2020. PSD - 30,5% PNL - 29%USR-PLUS - 15,9%UDMR - 5,7%AUR - 5,3%PMP - 5%Pro Romania - 5%.Rezultate pentru Camera DeputatilorPSD 30,5%PNL 29%USR 15,9%Udmr 5,7%Pro ro 5%PMP 5%Rezultate pentru Senat30,6%29,10%16,4%UDMR 5,7%PMP 5%PRO RO 5%.