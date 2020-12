EXIT-POLL SOCIOPOL: PNL si PSD - 28%. Cat au obtinut USR-PLUS, AUR, Pro Romania si PMP

Potrivit datelor prezentate, PMP nu ar fi atins limita de 5%, pentru a intra in Parlament.PNL- 28%, PSD- 28%, USR-PLUS- 16,3%, UDMR - 6,2%, AUR- 5,8%, Pro Romania- 5,7%, PMP- 4,3, independenti- 1,4%, minoritati-1,3% si PER - 0,8%.PNL- 28,3%, PSD- 28,3%, USR-PLUS- 16,8%, UDMR- 6,4%, Pro Romania- 6,3%, AUR- 5,9%, PMP- 4,6%Peste 5,1 milioane de romani au votat duminica la alegerile parlamentare 2020 pana la ora 20. Este o prezenta slaba daca o comparam cu cea de la locale: 2 milioane de oameni mai putin.Alegerile parlamentare din 2020 au inceput inca de vineri seara in diaspora, dar in Romania, urnele s-au deschis duminica, la ora 7.00. Peste 18 milioane de romani au fost asteptati sa isi aleaga senatorii si deputatii.