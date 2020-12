Alegeri parlamentare 2020. Femeie din Constanta, amendata cu 4.500 de lei pentru ca si-a fotografiat buletinul de vot stampilat

"Politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie si-ar fi fotografiat buletinul de vot cu optiunea aleasa, pana la iesirea din cabina de vot, iar ulterior ar fi postat fotografia pe o retea de socializare. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca cele sesizate se confirma. Femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 4.500 de lei, conform Legii nr. 208/2015", a informat Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Conform sursei citate, o alta femeie a fost amendata cu 1.500 de lei de politistii din Mangalia, dupa ce a continuat propaganda electorala pe o retea de socializare."Politisti din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia s-au autosesizat cu privire la continuarea propagandei electorale de catre o femeie pe o retea de socializare. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1.500 de lei, conform Legii nr. 208/2015", a transmis IPJ.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Barbat din Bacau, cercetat de politisti dupa ce ar fi votat atat in Spania, cat si in localitatea de domiciliu