Filosoful Mihai Sora (104 ani) ii indeamna pe romani sa mearga la vot: "Fa-ti aceasta bucurie-datorie acum, ca sa nu iesi pe strazi, in toiul iernii, sa protestezi"

"Constat ca, de data aceasta, rotocolul cu "VOTAT" sta cocotat cu susul in jos, facand nota discordanta printre toate celelalte. Ceea ce nu poate fi decat un semn bun, daca ne gandim cum au mers lucrurile in tara noastra pana astazi", spune Mihai Sora pe Facebook.El ii indeamna si pe ceilalti cetateni sa mearga la vot. "Racit-cobza sau cu un picior scrantit (#metoo), pe bicicleta ori patine cu rotile, in zori de zi ori la amiaza, daca ai 18 ani sau 100+, mergi la vot, om bun. Fa-ti aceasta bucurie-datorie acum, ca sa nu iesi pe strazi, in toiul iernii, sa protestezi impotriva nelegiuirilor unor politicieni pe care nu i-ai ales tu.Sa fie intr-un ceas bun", a scris filosoful.Citeste si: Mihai Sora, dupa ce a votat: Domnul cu stampila a zis "Speram sa va vedem si la urmatoarele alegeri". Eu am crezut ca se referea la urmatoarele alegeri locale, dar (cred ca) era vorba (doar) de parlamentare