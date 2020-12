Florin Citu este oficial propunerea PNL pentru functia de premier

A fost o singura abtinerea in BPN al PNL la votul dat lui Florin Citu in seara zilei de miercuri, 9 decembrie, si anume a lui Dan Motreanu Citu a mai fost desemnat premier de catre seful statului, pe 26 februarie, insa acesta si-a depus mandatul si astfel votul de investitura pentru Guvern in Parlament nu a mai fost dat.Conducerea PNL s-a intalnit in seara zilei de miercuri, 9 decembrie, intr-o sedinta pentru a decide propunerea partidului pentru functia de premier.Liderii PNL urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei de joi, 10 decembrie, cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, pentru a-i prezenta sefului statului propunerea de prim-ministru.