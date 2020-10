Deputatul PNL Florin Roman: "Daca parlamentarii isi prelungesc mandatele, sa nu mai primeasca bani pentru diurna si indemnizatie"

"Am depus un amendament potrivit caruia, daca parlamentarii isi prelungesc mandatele dupa 21 decembrie 2020, sa nu mai primeasca bani pentru diurna, indemnizatie sau alte cheltuieli. Sa demonstreze ca initiativa lor de a amana alegerile vine din grija fata de oameni si nu fata de propriile buzunare", a scris Roman, joi, pe Facebook Amendamentul propus de liderul deputatilor PNL stipuleaza ca: "Potrivit art. 63 din Constitutia Romaniei, Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani. Acest termen se implineste de drept la data de 21 decembrie 2020, motiv pentru care propunem ca, in situatia prelungirii mandatelor pana in luna martie 2021, deputatii si senatorii sa nu beneficieze de urmatoarele drepturi financiare prevazute prin Statutul deputatilor si al senatorilor: diurna de deplasare si cheltuielile de cazare (art. 41); dreptul la indemnizatie (art. 42); dreptul la cheltuieli de protocol (art. 44); dreptul la transport (art. 45). Mai mult decat atat, suspendarea acordarii drepturilor financiare in perioada 21 decembrie 2019 - martie 2021 ar da credibilitate initiatorilor legii, in sensul in care nu au propus amanarea datei alegerilor pentru a beneficia inca 3 luni de aceste drepturi financiare".Deputatul independent Adrian Dohotaru a initiat un proiect de lege conform caruia data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, organizate ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, se stabileste in ziua de duminica, 14 martie 2021.Guvernul a decis ca data alegerilor sa fie 6 decembrie.