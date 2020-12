Florin Roman (PNL): Nu am incredere in USR-isti/ Marius Pascan (PMP): USR-istii nu sustin valorile crestine, sunt de un transgenderism generalizat

PMP: "Avem viziuni absolut diametral opuse"

Florin Roman a afirmat ca PNL vrea sa guverneze cu PMP deoarece pana acum s-a dovedit a fi un partener loial. In schimb, cand vine vorba de USR-PLUS, e o colaborare mai mult de nevoie."Alianta naturala e cu PMP, pentru ca au fost singurii parteneri loiali care au stat langa PNL in lupta din Parlament cu PSD . Din pacate, sondajele ne arata ca nu am putea face doar noi si atunci mai e nevoie si de UDMR pentru a face majoritatea, din pacate nu extrem de confortabila.Venirea USR in aceasta alianta va genera majoritate pentru schimbarea Constitutiei. Presedintele Klaus Iohannis vrea sa avem si o reforma serioasa a statului roman. Pentru revizuirea Constitutiei e nevoie de doua treimi", a declarat deputatul liberal, pentru B1 TV Roman a insistat ca e nevoie si de USR-isti pentru modicarea Constitutiei, desi ei, personal, nu are incredere in ei: "Ce incredere pot sa am eu intr-un partener care de un an de zile ataca PNL, in loc sa atace PSD? Eu personal nu am incredere ca pot lucra cu acesti oameni."La randul sau, deputatul Marius Pascan a remarcat ca exista o discrepanta majora in valorile pe care le promoveaza PMP si ceea ce sustine USR-PLUS."Noi avem foarte multe diferende si viziuni absolut diametral opuse. De pilda, in ceea ce priveste omul si valorile sale.Ei sustin ca omul se naste si isi alege genul. Adica nu conteaza sexul biologic, ca te-ai nascut barbat sau femeie, esti liber sa alegi ce vrei dupa ce te-ai nascut si daca se poate sa le spui asta copiilor de la gradinita, ca sa stie ca astazi pot sa fie baieti, maine pot sa fie fetite. Sunt asa de un transgenderism d'asta generalizat.Avem alte valori care ne despart: noi credem in Biserica, suntem crestini, credem in Dumnezeu, in valorile si morala crestina; ei nu cred, vedeti ca refuza sa jure pe Biblie. Sunt abordari spiritual fundamental diferite", a declarat deputatul PMP.Marius Pascan a mai reprosat celor din USR-PLUS ca nu respecta nici valorile nationale. "Ei nu cred in valorile nationale, orice proiect am initiat, legat de Trianon de pilda, de eliminarea discriminarilor in raporturile cu romanii din Harghita, Covasna, Mures, unde romanii sunt cei discriminati, intotdeauna s-au abtinut. Deci avem valori diametral opuse si ii vad asa teribilisti... Ei sunt deasupra tuturor, ei sunt progresisti," declara deputatul PMP.Marius Pascan a amintit ca PMP a amendat legea privind educatia sexuala in scoli "si am spus ca la varste fragede sa obtina acordul parintilor, adica nu-i spui copilului de gradinita ce face mama cu tata in asternut, si nici in clasa I. Este absurd, ii lasam sa isi parcurga, sa isi traiasca copilaria, inocenta, ingenuitatea...".