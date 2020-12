Fost FSN-ist acuzat de crime atroce la Revolutie, eligibil pentru un loc in Parlament din partea AUR. In decembrie 1989 a activat la Sibiu

Toba a fost consilierul lui Adrian Nastase si a candidat si pe listele PSD pentru Parlament. A facut parte din conducerea Partidului Neamul Romanesc al fostului parlamentar PSD Ninel Peia.Numele lui Toba apare si in dosarul legat de represiunea ce a avut loc in Sibiu, in timpul Revolutiei. In acest dosar, clasat in 2010, sunt peste 700 de victime, morti, raniti si lipsiti de libertate.Potrivit presei, Lt.col. (r) Francisc Toba a fost acuzat de tentativa de omor deosebit de grav si complicitate la tratamente neomenoase. Presa a relatat despre Toba ca impreuna cu Lt. Col. Dragomir Aurel, incepand cu data de 22.12.1989, insotiti de militari in termen, inarmati, au ridicat din sectiile Spitalului Judetean Sibiu mai multe persoane ranite, in ciuda insistentelor cadrelor medicale. Acestia au fost dusi intr-o sala de sport unde ar fi fost batuti de militari."Victimele Sonca Ioan, Moldovan Ioan, Popescu Ioan, Tanase Ion, cadre M.I., au fost internati la Spitalul Judetean Sibiu in data de 22.12.1989. In data de 23.12.1989, Cpt. Toba Francisc i-a scos cu forta din salonul spitalului, i-a dus intr-o camera plina cu haine ale unor persoane decedate si i-a obligat sa se imbrace cu hainele acestora. Cpt. Toba Francisc le-a legat mainile la spate, cu tifon pentru pansamente, apoi i-a urcat pe tanc in jurul turelei, transportandu-i intr-o sala de sport a UM 01512 Sibiu, fiind considerati 'teroristi'.Aici au fost batuti de militari cu paturile armelor din dotare. In dupa amiaza zilei de 22.12.1989 victimele Dajbog Ion si Sabau Ion au fost internati la Spitalul judetean Sibiu, ambii prezentand plagi prin impuscare. Capitanul Toba Francisc i-a ridicat fortat din spital, i-a legat la maini, si i-a pus pe tanc in jurul turelei. Au fost dusi la sala de sport a UM 01512 Sibiu, unde au fost retinuti ilegal, fiind lipsiti de asistenta medicala", se arata in documentele citate de EVZ.ro care provin din arhiva Asociatiei "21 Decembrie" 1989 primite de la Parchetul General in urma unei Adrese CEDO.CITESTE SI: Un interlop condamnat penal are sanse sa intre in Parlament din partea AUR. Mihai Lasca, notoriu pentru pornirile "anti-botnita"