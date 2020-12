Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru: "O solutie pentru revenirea USR ar fi ca partidul sa fie condus de o personalitate puternica, ce atrage voturi, precum unul dintre primari"

"USR e pe un trend descendent, daca ne uitam efectiv la numarul de voturi. Ei au pornit cu o emotie enorma. Tineti minte perioada europarlamentarelor - doua milioane de voturi. De atunci, practic e un declin constant: 14% la prezidentiale cu domnul Barna si acum cam tot pe acolo, insa cu o prezenta mult mai mica acum. Deci numarul de voturi a scazut enorm.Sunt mai multe motive aici. Au plecat de la o emotie si o directie a schimbarii, erau in strada, faceau multe actiuni, si au ajuns la un partid care pare inchis, cu un leadership inchis. Sunt cativa oameni care-si pun oamenii pe liste si se agata de scaune, nu pare sa fie foarte democratica si figurile din fata nu sunt neaparat carismatice si inspirationale. Atunci lumea e dezamagita. E un electorat dificil cel al USR-PLUS si foarte multi practic au disparut nu au mai votat", a declarat Caramitru, pentru B1 TV.El a precizat apoi ca PLUS nu prea i-a ajutat pe cei din USR si ca, probabil, multe filiale din Alianta nu sunt tocmai fericite sa vada ca, practic, aceasta a pierdut locuri din Parlament in favoarea formatiunii lui Dacian Ciolos : "Ei au luat 8 sau 9%, acum 4 ani, cu 1.200 de membri si fara PLUS. Deci USR efectiv. Acum vorbim de 40.000 de membri si acele liste care sunt impartite impreuna cu PLUS. Deci daca va uitati la scorul efectiv al USR, care e numarul de mandate al USR in Parlament, el a scazut. Eu nu cred ca foarte multe filiale sunt fericite acum. PLUS nu stiu cat de mult a adus, dar nu stiu daca a fost un mare plus. Deci, per total, nu e un scor extraordinar. Ei se asteptau, au vazut sondajele pe undeva la 20%, dar si la o prezenta mai mare - 37-28%. Or cand tu ai un scor mai mic pe o participare mult mai mica, nu-i grozav".Andrei Caramitru a mai remarcat faptul ca scorul USR-PLUS la nivel national vine practic din 5 - 6 judete in care sunt filiale USR puternice, iar restul zonelor scorul a fost practic zero."Mai e un lucru interesant: de unde au venit voturile. Au luat scoruri foarte bune in Bucuresti, unde au castigat, au luat scoruri foarte bune in Timisoara, unde au castigat, au luat scor foarte bun in Brasov, unde au castigat. Cred ca si in orasul Iasi au castigat, in Constanta. In Diaspora au luat un scor bun, dar mult sub ce aveau inainte, ca multi s-au dus la AUR. In rest, in toate celelalte judete au luat scoruri rizibile - 3 - 4%.Deci acel scor de 14% vine din vreo 5 - 6 locuri, unde exista sefi de filiale puternici, personalitati, cum e Dominic Fritz sau Coliban sau altii, ce au tras. Daca acesti 5 - 6 sunt exclusi, care nu sunt la varful partidului, scorul real care a fost adus in restul tarii e aproape zero. E practic echipa Barna. Asta e o problema din punctul meu de vedere", a mai sustinut Andrei Caramitru."Una din posibilitati e ca una dintre personalitatile cu tractiune mare, de exemplu noii primari care au castigat cu scoruri exceptionale - Dominic Fritz, Coliban, Clotilde Armand , Elena Lasconi... Deci exista cateva nume puternice, cei din Iasi, din Constanta care chiar atrag voturi, au tractiune electorala, atrag voturi au si carisma", a afirmat Andrei Caramitru.CITESTE SI: ANALIZA Toate calculele pentru noul guvern. Ce alianta este considerata imposibila: "Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata"