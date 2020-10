Fostul judecator CCR, Simona Maya Teodoroiu, si-a pus cariera in slujba PSD pentru demnitati si functii

A doua promovare - Victor Ponta

A treia promovare - Viorica Dancila

Decizie CCR care a anulat sentintele

"Ma bucura acest lucru. Este un specialist chiar in domeniul justitiei. Am inteles ca o sa candideze chiar la Senat, cap de lista. Ma bucura aceasta candidatura. O alta nemembra a PSD si o specialista, doamna. Presupun ca nu are nimeni ce sa ii reproseze", a afirmat Marcel Ciolacu luni, intr-o conferinta de presa la sediul partidului din Kiseleff.Simona-Maya Teodoroiu este licentiata in Drept si si-a luat doctoratul la Academia Romana, Institutul de Cercetari Juridice "Andrei Radulescu", specializarea Drept Civil, potrivit CV-ului publicat in perioada in care ocupa functia de Secretar de Stat - Agent Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).Cariera sa in guvernele Romaniei este strans legata de premierii social-democrati care au trecut prin Palatul Victoria . Tot PSD-ul a sustinut-o si la CCR, iar acum o sprijina pentru un loc in Senat.Simona Maya Teodoroiu a avut parte de prima mare promovare din cariera in februarie 2001, in mandatul de ministru al Justitiei al Rodicai Stanoiu, membru de frunte al Guvernului Adrian Nastase, cand a fost promovata la sefia Directiei Integrare Europeana si Programe din Ministerul Justitiei (februarie 2001 - mai 2002).Urmatorul pas a fost cel de Secretar de Stat in Ministerul Justitiei, condus de aceeasi Rodica Stanoiu (mai 2002 - ianuarie 2005).In momentul in care PSD a iesit la putere, Maya Teodoroiu s-a dus la Consiliul Superior al Magistraturii, unde a ocupat pozitia de consilier juridic asimilat magistratului, pe functia de Sef al Unitatii Programe Internationale (februarie 2005 - mai 2012). Trebuie spus ca in perioada iulie 2007 - noiembrie 2014, ea a fost membru al Consiliului National de Integritate din partea PSD.In mai 2012, Mayei Teodoroiu a fost numita secretar de stat la Ministerul Justitiei, condus de Titus Corlatean . Se intampla in primul Guvern Victor Ponta, cand PSD guverna alaturi de PNL . Ea a stat in functie si in scurtul mandat al lui Titus Corlatean, dar si in lunile urmatoare, cand Ministerul Justitiei a fost condus de Mona Pivniceru (mai 2012 - ianuarie 2013).In ianuarie 2013, Victor Ponta a semnat numirea Mayei Teodoroiu in functia de Secretar de Stat in Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine (DPIIS), condus de ministrul delegat Dan Sova (ianuarie 2013 - aprilie 2013).In aprilie 2013, Maya Teodoroiu s-a intors in functia de Secretar de Stat la Ministerul Justitiei, atunci cand la conducerea institutiei a fost numit Robert Cazanciuc . A ocupat aceasta functie pana in februarie 2015.In februarie 2015, Maya Teodoroiu a ocupat locul de judecator in Curtea Constitutionala, eliberat prin demisia lui Toni Grebla . Ea a fost sustinuta de PSD pentru aceasta functie, pe unul dintre locurile pentru care Senatul face numirile. Mandatul ei a expirat la 15 iunie 2019.In septembrie 2019, Simona Maya Teodoroiu a fost numita agent guvernamental la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), printr-o decizie a fostului premier Viorica Dancila. Presa relata ca fostul judecator CCR ar fi fost sustinuta in aceasta functie de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache Teodoroiu i-a luat locul lui Viorel Mocanu, eliberat din functie la cerere de premierul Viorica Dancila, la 21 august, dupa ce la finalul lunii iulie a aparut informatia ca Mocanu este implicat intr-un dosar deschis de DNA in legatura cu modul in care acesta a reprezentat Romania in procesul deschis de Liviu Dragnea . Mandatul ei s-a incheiat in ianuarie.Simona Maya Teodoroiu a votat pe 15 iunie 2016 pentru dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, celebra Decizie 405. A fost unanimitate atunci la CCR.In iunie 2017, trei judecatori CCR - Maya Teodoroiu, Valer Dorneanu si Marian Enache - considerau, in opinie separata, ca interdictia impusa persoanelor condamnate penal de a ocupa functia de membri ai Guvernului este neconstitutionala, deoarece un condamnat penal este discriminat daca i se interzice posibilitatea de a face parte din guvern. Cei trei judecatori sustineau ca, din moment ce condamnarea penala nu este o interdictie pentru a ocupa functiile de presedinte al Romaniei sau de parlamentar, nu ar trebui sa fie o piedica nici pentru functia de membru al Guvernului. Magistratii sustin si interdictia, asa cum este formulata in lege, ar interzice unui condamnat penal pentru intreaga viata sa poata ajunge membru al Guvernului, chiar si dupa ce condamnarea inceteaza.Simona Maya Teodoroiu a fost raportor in cazul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte. Judecatorii CCR au decis, in majoritate, pe 7 noiembrie 2018, ca exista un conflict de natura juridica intre Parlament si Guvern pe tema formarii acestor completuri. Maya Teodoroiu a fost pentru judecatorii care au constatat acest confict. Decizia CCR a dus la desfiintarea mai multor sentinte definitive date in mai multe dosare de coruptie.