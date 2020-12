Fostul ministru al Justitiei, Cristian Diaconescu: Propunerile anticoruptie sunt "vorbe in vant" daca nu se modifica Constitutia

"Este nevoie sa avem consultari in legatura cu propunerile precum cele vizand modificarea componentei Curtii Constitutionale, situatia Avocatului Poporului, o propunere a PMP, chestiuni legate de asa-zisa imunitate a parlamentarilor. Pot ramane 'vorbe in vant' daca nu se fac modificari constitutionale. Suntem gata sa participam la un dialog in legatura cu aceste modificari constitutionale, care sunt necesare, daca cei care au facut aceste propuneri chiar sunt seriosi si vor sa le duca la bun sfarsit", a declarat joi Diaconescu, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca se impun consultari pe aceasta tema chiar inainte de inceperea sesiunii parlamentare."O Romanie fara coruptie, o Romanie fara hotie. Foarte bine, absolut toata lumea este de acord, dar cum facem ca acest element si aceasta propunere sa nu devina doar o chestiune aspirationala. Pentru acest lucru si pentru a implementa aceasta idee trebuie sa avem consultari chiar inainte de inceperea sesiunii parlamentare, pentru ca este nevoie sa se adopte un cadru normativ", a punctat liderul PMP.