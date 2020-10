FOTO Prietene in cluburi, rivale in politica. Cazul Elena Basescu (PMP)- avocata Laura Vicol (PSD)

Foto: Instagram/ Elena Basescu

Foto: Instagram/ Elena Basescu

Pe lista PSD

Elena Basescu candideaza pentru un post de deputat pe listele PMP de la Constanta, in timp ce Laura Vicol este pe lista PSD Dolj pentru Camera Deputatilor.Elena Basescu a depus miercuri dosarul de candidat si a spus ca este emotionata. "Cand spun Constanta, spun Marea Neagra. Cand spun portul maritim, spun una dintre cele mai grele meserii din lume, cea de marinar de cursa lunga, meserie care m-a facut sa fiu atat de mandra de familia mea.Aceasta candidatura in judetul Constanta este o candidatura in numele tatalui meu. Imi doresc, la randul meu, sa dau si eu Constantei un marinar, pe baietelul meu Traian Junior. Deocamdata, are doar 5 anisori, insa este atat de pasionat de ceea ce ii povesteste bunicul lui despre intamplarile pe mare, adaptate pe intelesul lui, desigur. Junior este foarte pasionat de barcute si de vaporase," declara Elena Basescu.Laura Vicol, cunoscuta pentru faptul ca i-a aparat pe fosta sefa a DIICOT Alina Bica si pe fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fusese intial anuntata ca deschide pe primul loc lista PSD Dolj pentru camera Deputatilor. Intrebat daca Laura Vicol va fi prima pe lista pentru Camera Deputatilor, Grindeanu a spus miercuri ca: "Din cate stiu eu, nu"."Probabil ca la Dolj PSD ia 5 sau 6 deputati. Fiecare organizatie a facut un vot in Comitetul Politic Judetean, fiecare domn sau doamna care dorea sa candideze s-a inscris, membrii Comitetului Politic Judetean au votat si a rezultat o lista in fiecare judet, conform voturilor date de catre colegii din judetul respectiv. Cu acea lista, fiecare organizatie in parte, inclusiv cu procesul verbal al sedintei, a venit aici si a prezentat rezultatul votului si lista rezultata," declara Grindeanu.