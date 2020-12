Gabriela Firea: "Cer demisia ministrului de Finante Florin Citu"

"INS a furnizat astazi informatii care releva faptul ca economia s-a contractat cu 5 procente in ultimele 9 luni. Deci, unde este acea schimbare in bine anuntata de fostul premier Orban, anuntata de ministrul de Finante, Citu, acea revenire in V a economiei? Nu exista decat in imaginatia ministrului de Finante, caruia in acest moment ii cer demisia explicit. Nu este de ajuns faptul ca domnul Orban si-a dat aseara demisia, ministrii care au ingropat domeniul sanatatii, domeniul economiei, domeniul educatiei trebuie sa plece imediat", a spus Firea intr-o conferinta de presa organizata la sediul central al PSD.Ea a adaugat ca unii dintre actualii ministri "incearca sa-si gaseasca pile pe la consilieri prezidentiali si pe la organizatiile judetene ale PNL care un obtinut un scor mai bun, astfel incat sa se perpetueze"."Sa se perpetueze ce? Dezastrul in sanatate lasat de domnul Tataru, dezastrul in educatie lasat de doamna Anisie, dezastrul financiar al domnului Citu? Acesti ministri, precum si ceilalti care au facut foarte mult rau romanilor trebuie sa plece acasa si sub nicio forma sa nu ramana la guvernare. Mesajul nostru este foarte clar - presedintele tarii nu are alta varianta democratica decat sa recunoasca votul romanilor, sa accepte propunerea PSD de prim-ministru, si anume profesorul Alexandru Rafila , si sa se gaseasca o formula guvernamentala, in principal sa fie PSD si specialistii sai, care sa scoata tara atat din criza sanitara, cat si din cea economica", a mentionat ea.CITESTE SI: USR -PLUS vrea ministerul Justitiei. Dan Barna , despre viitorul guvern: Nu e buna o solutie militara