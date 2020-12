Gelu Duminica: "PNL, USR si UDMR sunt condamnate sa intre la guvernare. N-am prevazut ca PSD va fi castigator"

"Ce m-am temut, iata ca s-a intamplat, AUR, atentie la AUR! Uite ca s-a intamplat. Ce n-am prevazut e ca PSD va fi castigator, am crezut ca PNL va fi, totusi, in fata. Marele pierzator - USR. Orice ar spune. Sper macar sa nu se imbete cu apa rece si sa vada ca, dintr-un partid cu potential de 20 si, au ajuns la un partid chinuit la 15% la o prezenta minima. Ce e clar e ca Pro Romania nu intra, PMP fiind acolo, la limita", a afirmat Duminica.In opinia sa, situatia este "foarte complicata", iar "viitorul nu arata deloc bine", varianta pe care o intrevede fiind un Guvern de centru-dreapta."Guvern de centru-dreapta. UDMR cu siguranta ajuta, adica, atunci cand e AUR in Parlament, daca nu ajuta sunt inconstienti. Insa discutiile intre USR, PNL, PMP, UDMR au existat dinainte, nu-i o noutate, dar parca se bazau pe o chestie mai solida", a sustinut sociologul.El a afirmat ca este "destul de pesimist" in ceea ce priveste stabilitatea politica pe care Romania o va avea dupa alegeri si in urmatorii ani, mai ales avand in vedere masurile "nu tocmai populare" pe care viitorul Guvern ar trebui sa le ia."Cred ca se vor gandi foarte bine daca doresc sa deconteze sau nu, insa pe de cealalta parte formatiunile astea trei cel putin sunt 'condamnate' sa intre la guvernare. Opozitia antisistem va fi AUR. USR - gata, s-a terminat cu partidul antisistem. Devin un partid traditional si trebuie sa inteleaga foarte bine ca au nevoie de doctrina si de unitate interna. Haosul asta din interiorul lor nu i-a ajutat deloc, pentru ca principalul dusman al USR a fost USR. Ei n-au avut nevoie de nimeni sa le dea la gioale, plus ca strategia lor electorala prin care principala tinta a fost PNL a fost dezastruoasa si pentru ei si pentru ceilalti", a explicat Gelu Duminica.Potrivit acestuia, in ceea ce priveste AUR "sunt doua variante". "Varianta 1 este ca vor avea soarta PP-DD. Ma indoiesc, pentru ca fortele care sprijina aceasta formatiune sunt mult mai destepte decat ceea ce Dan Diaconescu putea sa inteleaga. Sa nu credeti ca partidul asta a aparut de nicaieri. El e construit de ceva vreme ca sustinere. Momentul zero a fost referendumul pentru familie, momentul in care intelegerile intre cei care au sustinut, care sustin si in momentul de fata AUR si partidele traditionale nu au fost respectate. Si atunci oamenii au zis 'Bine, lasa ca facem noi singuri de capul nostru!'. Ceea ce s-a si intamplat si s-a pus impreuna ceea ce pentru Romania nu a adus niciodata ceva bun: ultraortodoxia, ultrareligiozitate, nationalismul crestin acesta, extremism, patriotardismul ca nu pot sa-i spun patriotismul. Si, cu retelele, mai degraba sa spun 'cuiburile', pe care astia le aveau au realizat ce au realizat", a declarat sociologul.El a adaugat ca, in ciuda surprinderii generale pentru votul dat AUR de diaspora, care a iesit pe locul al doilea, el nu este deloc mirat."Eu nu sunt surprins in momentul de fata, pentru simplul motiv ca aceia care sustin AUR sunt extrem de bine ancorati in diaspora. Luati doar un singur element, Biserica. Bisericile, care sunt foarte prezente in diaspora, foarte prezente, de data asta au coalizat. Ei au castigat si pe aceasta participare slaba, pentru ca, daca aveam cum am avut la locale, nu mai zic la europarlamentare, nu intra (AUR in Parlament - n.r.). Dar, statul acasa, neparticiparea la vot a fost, de fapt, participare. Asa e intotdeauna in democratie. Neparticiparea inseamna imputernicirea votului celor care vin la vot sau dublarea lui, cel putin. Viitor de AUR tara nu are, din punctul meu de vedere. Sper ca semnalul dat de aceasta configuratie sa fie bine perceput de partidele traditionale", a precizat Duminica.Sociologul a remarcat ca, in prezent, mai exista un singur partid de stanga - PSD. "Stanga este in Romania PSD. Clar. Nu mai exista altcineva. La revedere. Si avem o claritate in zona de decizie politica. Stanga este PSD, dreapta este PNL. USR momentan nu stim unde este. Centru modern nu inseamna nimic si sper ca oamenii sa inteleaga. Deci e nevoie de pozitionare doctrinara. Avem, dupa aceea, conservatorii, AUR, filon pe care Romania l-a avut dintotdeauna, din secolul al XIX-lea si pana in momentul de fata. Si, in fine, avem minoritatea maghiara, etnica. Si, uite, marele castigator, din punctul meu de vedere, din toata povestea asta nu este UDMR, nu este AUR, ci este grupul minoritatilor nationale", a incheiat Gelu Duminica.Citeste si: Nicolae Robu: In doar o luna si o saptamana, PNL Timis condus de Alin Nica a scazut cu 10,5% fata de PNL Timis condus de Nicolae Robu