Alegeri parlamentare 2020. George Simion, liderul protestatarilor "anti-botnita": Am votat impotriva sistemului care ne-a condus timp de 30 de ani

"Vom face istorie astazi. Este foarte important sa mergeti la vot, este dreptul vostru constitutional. Nu lasati pe nimeni sa voteze in locul vostru, nu lasati sa se intample fraude electorale, nu admiteti sa va fie calcate in picioare drepturile voastre. Suntem foarte aproape sa ne recapatam libertatea. Mergeti si votati. Am votat astazi pentru dreptate si impotriva sistemului care ne-a condus timp de 30 de ani. Este timpul pentru o clasa politica romaneasca, a sosit vremea sa eliminam din scena publica pe cei care au distrus si au tradat tara timp de 30 de ani. Este timpul ca oameni de rand sa acceada la conducerea Romaniei", a subliniat George Simion.Copresedintele AUR a mentionat ca romanii au astazi de ales intre formatiuni politice care au condus pana acum din Parlament si partide "noi, curate, fara legaturi cu cei care au distrus tara".George Simion a vorbit si despre votul romanilor din strainatate."Este inadmisibil ce se intampla la sectii de vot de peste hotare, este incredibil ca s-au pierdut 14.000 de buletine de vot. Romanii erau practic jigniti spunand ca nu se inscriu la votul prin corespondenta si acum vedem cu totii ce se intampla la acest vot, mai mult de jumatate dintre romanii de peste hotare nu pot sa voteze pentru ca nu au acte de identitate ale statelor respective. Guvernul si-a batut joc de votul celor 6 milioane de romani de peste granite", a concluzionat Simion.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare