Grindeanu anunta ca social-democratii au cel mai eficient sistem de numarare paralela a voturilor: "PSD-ul se va afla pe locul intai si va castiga alegerile"

Sorim Grindeanu a anuntat duminica seara, dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD, ca toate filialele partidului "in acest moment, sunt convinse de un lucru: ca PSD-ul se va afla pe locul intai si va castiga alegerile".Grindeanu sustine ca unul dintre argumentele care stau la baza acestei convingeri este programul de guvernare si cu un plan de rezolvare a crizei sanitare care este singurul "coerent si logic, gata de aplicat din prima zi de guvernare"."Am coordonat programul de guvernare si stiu ca PSD este cel mai pregatit partid sa-si asume guvernarea. Avem si solutiile, si oamenii care stiu sa le aplice" a afirmat Grindeanu.In plus, Grindeanu a afirmat ca PSD a pus la punct, impreuna cu tineri specialisti in IT din partid, "cel mai eficient sistem" de numarare in paralel a voturilor."Niciun vot dat de romani PSD nu va putea fi furat. Am pus la punct, impreuna cu colegii nostri din teritoriu, cel mai eficient sistem de numaratoare paralela a voturilor la nivel national pentru alegerile parlamentare. Am cooptat in echipa de campanie un grup de membri din Organizatia de tineret, specialisti in IT.Ei vor sustine din punct de vedere tehnologic tot ceea ce tine de raportarile privind procesele verbale din acea noapte, PSD va fi partidul care va avea in cel mai scurt timp, voturile numarate pana la ultimul, niciun vot pe care romanii il vor acorda partidului nostru nu se va mai pierde. As vrea sa fac un avertisment pentru PNL si USR si anume ca nu aveti nicio sansa sa mai deturnati votul romanilor" a declarat prim-vicepresedintele PSD duminica."In acest moment stim ca vor pierde alegerile, ca vor fi in urma PSD-ului" a mai spus Grindeanu, referindu-se la PNL.