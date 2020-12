Sorin Grindeanu, despre o colaborare intre PSD si AUR: "Exista sanse foarte putine, spre zero. Este o opinie personala"

Pe de alta parte, Grindeanu a precizat ca o decizie oficiala in acest sens n-a fost inca luata la nivelul partidului, in Consiliul Politic National, unde va fi hotarat si premierul propus in cadrul negocierilor pentru formarea guvernului. Consiliul National al PSD va avea loc la jumatatea acestei saptamani, a mai anuntat Grindeanu."A fost o surpriza si nu cred ca doar pentru PSD, ci pentru toata lumea, faptul ca aceasta noua formatiune politica a facut pragul electoral de 5%. Nu avem foarte multe date niciunii dintre noi despre formatiunea respectiva, dar exista sanse foarte putine spre zero sa ne aliem cu un asemenea partid. Pentru ca excesele pe care le-am vazut nu sunt in concordanta cu linia PSD. Dar nu e o decizie luata de PSD, e o opinie personala. Decizia va fi luata in acel Consiliu National care va aveam loc undeva la jumatatea acestei saptamani, doua zile", a afirmat Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa luni sustinuta la sediul partidului.Intrebat daca s-a intalnit vreodata cu George Simion , co-presedinte al AUR, Grindeanu a raspuns: "In perioada in care eram premier m-am intalnit cu multa lume, dar nu tin minte sa ma fi intalnit cu domnul George Simion". Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca PSD ar colabora cu partidul AUR pentru a forma o majoritate parlamentara, ca inca nu a avut o discutie cu George Simion, co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor. Liderul social-democratilor a adaugat: "cred ca gandim la fel: sa ne aparam voturile, sa vedem ce reprezentare vom avea exact in viitorul Parlament si pe urma sunt convins ca vom avea si discutii politice".PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, la Camera Deputatilor, 29,50 %, urmat de PNL - 24,64%, USR - PLUS - 14,76 %, AUR - 8,29%, UDMR - 7,22%, iar PMP si Pro Romania se situeaza sub pragul electoral, cu 4,7 %, respectiv 4,24 %din voturi, potrivit datelor anuntate luni de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 14.685 de sectii de votare, respectiv 75,10 % din voturi.Citeste si: USR -PLUS conditioneaza o coalitie de guvernare cu PNL: "In prima suta de zile anulam pensiile speciale si revenim la alegeri locale in doua tururi"