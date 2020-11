Imagine amuzanta din campania electorala din Gorj. Fotografia unui candidat PNL la Senat, purtata ca pe icoana

Sustinatorii lui Ion Iordache, candidatul PNL Gorj la Senat, au mers pe ulitele satelor din apropierea orasului Turceni cu fotografia inramata si asezata pe un stativ a candidatului. Liberalii aflati in campanie electorala s-au fotografiat impreuna cu localnicii si poza candidatului. Fotografiile au fost postate, ulterior, pe Facebook , scrie adevarul.ro. Conform sursei citate, Ion Iordache ar fi un om politic controversat. Acesta este unul dintre cei mai potenti oameni de afaceri. El controleaza o firma de constructii care are incheiate multe contracte din fonduri publice, cu diferite institutii. De asemenea, Iordache detine un important fond de vanatoare care se intinde pe sute de hectare.Declaratia de avere a candidatului liberal se intinde pe zeci de pagini si cuprinde cladiri, terenuri si masini de lux si chiar o barca. De asemenea, Ion Iordache mai este asociat, potrivit confidas.ro, la firma Greenadel Prod S.R.L., care are incheiate aproape 1.000 de contracte publice, cu 28 de angajati si un profit net pe anul 2019 de peste 1,4 milioane de lei. De asemenea, acesta detine monede din aur in valoare de 140.000 de lei, precum si peste 1,3 milioane de lei in conturi bancare.