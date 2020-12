In ce conditii poti chema urna mobila la alegerile parlamentare si ce pasi trebuie sa urmezi

Pot solicita urna mobila si alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate.In acest caz, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor dispune masurile necesare, astfel incat duminica la ora 21.00 urna speciala sa se afle in localul de vot Pentru prima data alegerile se desfasoara cu localitati aflate in carantina din cauza numarului de imbolnaviri de COVID-19, dar alegatorii se vor putea prezenta la urne fara sa fie nevoiti sa dea o declaratie pe propria raspundere.O situatie aparte o reprezinta cazurile de imbolnaviri cu COVID-19 in randul candidatilor diferitelor partide, dar si al unor membri BEC, aflati in prezent in izolare sau carantina. Unii dintre acestia au optat sa ceara urna mobila pentru a vota.Printre acestia se numara deputatul USR Iulian Bulai, George Scarlat - secretar de stat in Ministerul Agriculturii, care deschide lista PNL Galati la Senat, sau presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica. Si copresedintele USR PLUS, Dan Barna , a fost testat pozitiv, el aflandu-se in imposibilitatea de a vota chiar si cu urna mobila, avand in vedere ca este izolat in Bucuresti, iar domiciliul sau este in Sibiu. Au mai fost confirmati cu COVID-19 deputatul USR Tudor Benga, deputatul PNL de Timis Ben Oni Ardelean , dar si Mihail Neamtu de la PMP.* Persoanele aflate in carantina sau izolare la domiciliuCetateanul cu drept de vot aflat in carantina la domiciliu, in locatia declarata ori intr-un spatiu special desemnat de catre autoritatile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale daca depune o cerere si copia deciziei de carantina emisa de directia de sanatate publica judeteana/ a municipiului Bucuresti.Cetateanul cu drept de vot aflat in izolare la domiciliu, in locatia declarata ori intr-un spatiu special desemnat de catre autoritatile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale daca depune o cerere in acest sens si copia unuia dintre urmatoarele documente:- biletul de externare din unitatea sanitara care confirma diagnosticul si indicatia de izolare;- decizia de izolare emisa de directia de sanatate publica judeteana/ a municipiului Bucuresti;- rezultatul testarii COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zileCetatenii cu drept de vot aflati in aceste situatii, carora nu li s-au eliberat actele in cauza, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscriptie sau oficiilor electorale, dupa caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale.Birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale asigura transmiterea, de indata, catre directiile de sanatate publica judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei persoanelor care au transmis cereri, in vederea luarii masurilor necesare pentru emiterea urgenta a documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, precizeaza BEC.Directiile de sanatate publica trebuie sa comunice, de indata, dar nu mai tarziu de data de 5 decembrie, Birourilor electorale de circumscriptie judeteana/ oficiilor electorale, dupa caz, in scris, prin orice mijloace, lista persoanelor in privinta carora s-a instituit izolarea sau carantina, dupa caz, insotita de deciziile emise in acest sens.In cazul persoanelor in privinta carora directiile de sanatate publica au confirmat instituirea izolarii sau carantinei, Birourile electorale de circumscriptie judeteana/ oficiile electorale, dupa caz, imprima cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale pe care le transmit, impreuna cu deciziile emise de DSP, prin intermediul Institutiei Prefectului pana cel mai tarziu in data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.* Persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditateAlegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de invaliditate sau boala pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale daca au domiciliul sau resedinta in circumscriptia electorala in care se afla sectia de votare. Cererea se depune la sectia cea mai apropiata de imobilul unde se solicita deplasarea echipei pentru votare, cel mai tarziu in preziua votarii - 5 decembrie, intre orele 18.00 - 20.00.Cererea poate fi depusa prin intermediul oricarei persoane, trebuie sa fie datata si semnata olograf de catre alegatorul care solicita urna speciala si cuprinde, in mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, conform mentiunilor din actul de identitate ori dovada de resedinta, dupa caz, adresa imobilului unde se solicita deplasarea echipei, seria si numarul actului de identitate, precum si numarul de telefon. Aceasta trebuie sa fie insotita de copii ale oricarui act din care rezulta boala, starea de sanatate ori de invaliditate. Din continutul inscrisurilor primite trebuie sa se poata stabili lipsa posibilitatii alegatorului de a se autodeplasa la sediul sectiei de votare, nefiind necesar ca acestea sa cuprinda in mod expres sintagma "persoana netransportabila".Prin exceptie, in cazul alegatorilor care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum si copiile actelor din care rezulta boala, starea de sanatate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricarei persoane, la biroul electoral de circumscriptie sau la oficiul electoral, pana pe 4 decembrie. Cererile si documentele primite de biroul electoral de circumscriptie sau oficiul electoral, dupa caz, sunt transmise prin intermediul institutiei prefectului, pana cel mai tarziu in data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.* Persoanele internate in spitaleAlegatorii care, la data scrutinului, vor fi internati intr-o unitate sanitara publica sau privata, camine pentru persoane varstnice ori alte asemenea asezaminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, daca au domiciliul sau resedinta in judetul sau in municipiul Bucuresti, dupa caz, pe raza caruia se afla unitatea respectiva.Cererile trebuie datate si semnate olograf de catre alegator si pot fi depuse, prin intermediul oricarei persoane, in preziua alegerilor - 5 decembrie, intre orele 18,00 - 20,00, la sectiile de votare din localitatea in care se afla unitatea respectiva.Presedintele biroului electoral al sectiei de votare analizeaza cererile, iar in cazul in care acestea indeplinesc conditiile, asigura inscrierea datelor de identificare ale persoanelor netransportabile in extrasul din listele electorale, pe care il va semna si parafa cu stampila de control a sectiei de votare.Biroul electoral al sectiei de votare stabileste, prin decizie, o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral al sectiei de votare care se va deplasa cu urna speciala la locurile unde se afla alegatorii inscrisi in extrasul din listele electorale, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.Accesul urnei speciale in unitatile respective se va face conform normelor de protectie sanitara aplicabile acestora.* Persoanele arestate sau retinutePersoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva si persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale si care sunt inscrise in listele electorale permanente ale circumscriptiei electorale, pe raza caruia se afla penitenciarul sau locul de detinere, vor putea vota prin intermediul urnei speciale.Cu suficient timp inainte de ziua votarii, dar nu mai tarziu de data de 4 decembrie, directorii penitenciarelor si ai locurilor de detinere sunt obligati sa aduca la cunostinta acestora faptul ca pot vota prin intermediul urnei speciale, la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, daca sunt inscrise in listele electorale permanente in respectivul judet sau in municipiul Bucuresti, dupa caz. Cererile se fac in scris si se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de detinere, cel mai tarziu in preziua votarii, 5 decembrie 2020, ora 12,00.Directorul penitenciarului sau al locului de detinere asigura depunerea cererilor pana cel mai tarziu in preziua votarii, intre orele 18,00 - 20,00, la sectiile de votare din localitatea in care se afla penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscriptie pe raza caruia se afla penitenciarul.In ziua votarii, directorul penitenciarului sau al locului de detinere, dupa caz, permite accesul echipei formate pentru votul prin intermediul urnei speciale, in spatiul anume amenajat pentru votare, care trebuie sa beneficieze de dotari minime pentru asigurarea secretului votului.Persoanele pot vota numai in baza unui act de identitate, iar, in acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detentie le elibereaza temporar actul de identitate aflat in dosarul individual.Persoanele aflate in arest la domiciliu isi exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, in conditiile in care depun o cerere in acest sens, cel mai tarziu in preziua votarii intre orele 18,00 - 20,00, la biroul electoral al celei mai apropiate sectii de votare, daca sunt inscrise in listele electorale permanente ale circumscriptiei electorale pe raza careia executa masura. Cererea va contine si numarul de telefon si va fi insotita, in mod obligatoriu, de copia hotararii judecatoresti in baza careia s-a dispus masura arestului la domiciliu.***In ziua votarii, echipa care transporta urna speciala se va deplasa mai intai la adresele solicitantilor din alte cauze decat COVID-19, la unitatile sanitare non-COVID, la unitatile medico-sociale, azile de batrani, penitenciare si centre de retinere si arestare preventiva.Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala trebuie sa poarte masca si manusi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o solutie dezinfectanta pe baza de alcool la parasirea fiecarei incinte.Totodata, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala nu vor intra in locuinta in care se afla alegatorul si vor realiza toate formalitatile la intrarea in aceasta, asigurand o distanta de minimum un metru fata de alegator.Alegatorul care voteaza prin intermediul urnei speciale si celelalte persoane prezente in incinta vor purta obligatoriu masca. Alegatorul isi va dezinfecta mainile inainte de preluarea buletinelor de vot si a stampilei cu mentiunea "VOTAT", isi va inlatura pentru scurt timp masca spre a fi identificat si isi va repozitiona masca acoperind nasul si gura. Alegatorul va semna in lista electorala utilizand ori de cate ori este posibil pixul personal. Stampila cu mentiunea "VOTAT" si, daca este cazul, pixul utilizat de alegator se dezinfecteaza dupa votare de catre unul dintre membrii echipei care transporta urna speciala prin pulverizare/ stergere cu solutie dezinfectanta sau prin stergere cu servetele/ lavete impregnate cu dezinfectant pe baza de alcool.In cazul persoanelor internate in unitati sanitare votul cu urna speciala va fi asigurat cu implementarea masurilor specifice; echipamentul de protectie pentru membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala va fi asigurat de catre unitatea sanitara, in conformitate cu nivelul de echipare corespunzator sectiei respective. Toate materialele de protectie utilizate vor fi introduse intr-un sac dedicat.***Scrutinul de duminica se va organiza si in localitatile carantinate, astfel ca locuitorii din aceste zone se vor putea prezenta la urne pentru a alege noul Parlament.Presedintele AEP, Florin Constantin Mituletu-Buica, spune ca cetatenii din zonele aflate in carantina nu trebuie sa fie nevoiti sa dea o declaratie pe propria raspundere pentru a se deplasa la sectia de votare in vederea exercitarii dreptului de a alege.