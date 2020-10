Deputata USR Cristina Iurisniti nu se mai regaseste pe listele pentru Parlament: "Apucaturile vechi se invata uneori destul de repede"

"Personal, ma bucur ca am avut ocazia si onoarea de a face parte din prima generatie de parlamentari USR, din echipa care a pus bazele acestui partid. Pentru noi a fost cel mai greu, pentru ca a trebuit sa invatam totul din mers, intr-un Parlament ostil, cu 9% reprezentanti, dominat de politicieni si metehne vechi. A fost un razboi pe care l-am dus impreuna, constienti fiind de asteptarile pe care oamenii care ne-au ales, si nu numai, le au de la noi. A fost o responsabilitate uriasa, caruia cred ca am reusit sa ii facem fata cu brio pana acum", arata Cristina Iurisniti.Deputata a mai aratat ca nu se va mai regasi pe listele pentru alegerile parlamentare,dar activitatea sa politica nu se opreste. "Acum, la alegerile parlamentare care urmeaza, partidul devenit intre timp USR-PLUS va incerca sa prezinte si pentru viitor un proiect politic relevant. In urma alegerilor interne, din pacate, multi dintre parlamentarii primei generatii nu se vor mai regasi pe listele de candidati. Emanuel Ungureanu si Mihai Gotiu, la Cluj, Vlad Alexandrescu si Florina Presada, la Bucuresti, inclusiv eu, la Bistrita-Nasaud, nu vom mai reprezenta cetatenii in Parlament. Mesajelor venite din partea celor care m-au sustinut in activitatea politica si parlamentara in acesti patru ani, carora le transmit multumirile si recunostinta mea pentru aprecierile si incurajarile lor de dupa alegerile interne de ieri, le raspund simplu: voi continua ceea ce am inceput, activitatea mea politica nu se opreste aici", a mai transmis Iurisniti."O lectie a acestor alegeri interne, nu doar in judetul Bistrita-Nasaud, ar fi ca metehnele si apucaturile vechi se invata uneori destul de repede, indiferent de cat de noi sunt generatiile sau partidele politice. Din punctul meu de vedere, acesta e un pericol real, caruia trebuie sa invatam cat mai repede sa ii facem fata, daca vrem cu adevarat o schimbare reala si de substanta in modul in care se va face in continuare politica in Romania", a mai aratat deputata USR in comunicatul citat de bistriteanul.ro.