Alegeri parlamentare 2020. Incendiu intr-o sectie de votare din judetul Prahova

Este vorba despre sectia nr. 367 din satul Malu Rosu din comuna Ceptura."A fost un incendiu, insa fara probleme deosebite. Nu s-a impus evacuarea persoenelor din incinta. Procesul de votare a fost reluat", a transmis IGSU.Este primul incident raportat in Prahova in ziua alegerilor parlamentare din 2020.In Ceptura sunt amenajate cinci sectii de vot , iar la urne sunt asteptate 3656 de persoane. La ora 12.25 votasera 364 de persoane, potrivit Adevarul.ro Pana la acest moment Biroul de Presa al Politiei Prahova, desemnat vocea unica in ziua alegerilor pentru a oferi date despre incidentele la vot, nu a anuntat evenimentul.Citeste si: