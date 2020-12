Alegeri parlamentare 2020. Incidente electorale in Braila. Un cetatean a reclamat ca a primit un buletin deja stampilat

270 de angajati ai MAI, asigura paza votului din Braila

"La nivelul judetului Braila, procesul de votare a inceput fara probleme deosebite!La o sectie de votare din municipiul Braila, o persoana a reclamat faptul ca a primit un buletin care avea aplicata stampila de vot In urma verificarilor, a rezultat faptul ca respectivul buletin de vot a fost distribuit dintr-o eroare, acesta avand aplicata stampila "ANULAT". Ulterior, alegatorului i-a fost inmanat un nou buletin de vot", a transmis IPJ Braila.De asemenea, la o sectie de votare din Surdila Gaiseanca, un cetatean a sesizat ca primarul statea in sectia de votare, anunta realitateadebraila.net "Duminica, 270 de efective, dintre care 105 politisti, 80 de jandarmi, 22 de reprezentanti I.S.U., 57 politisti de frontiera si 6 de la alte structuri vor asigura paza si protectia celor 282 sectii de votare ce s-au constituit pe raza judetului Braila.Pentru prevenirea oricaror fapte antisociale, 142 de politisti vor asigura masuri de ordine si liniste publica.Pentru un plus de siguranta, la nivelul judetului sunt constituite 216 echipe de interventie, formate din angajati ai structurilor M.A.I., capabile sa intervina in cel mai scurt timp daca situatia o impune.In acest context, pentru prevenirea unor evenimente negative, va recomandam sa respectati legislatia electorala si regulile de convietuire sociala.Sesizati orice incalcare a legislatiei la numarul unic de urgenta 112 sau celui mai apropiat reprezentant M.A.I.!", a mai transmis IPJ Braila.Citeste si: