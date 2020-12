Alegeri parlamentare 2020. Incidente electorale in Mehedinti: Un barbat a sunat abuziv la 112, iar un primar a fost prins ca oferea cadouri votantilor

Peste 1.653 de angajati ai MAI, implicati in procesul electoral din Mehedinti

Ce amenda pot primi cei care nu respecta regulile

"In localitatea Voloiac un barbat a fost sanctionat contraventional pentru apelarea abuziva a numarului unic de urgenta dupa ce a sunat la 112 pentru a reclama faptul ca presedintele unei sectii de votare nu purta masca de protectie. De fapt, in urma verificarilor, s-a constat ca aspectele reclamate nu se confirma.Tot la nivelul judetului Mehedinti, in cursul zilei de ieri, 05 decembrie a.c., a fost inregistrata o sesizare cu privire la faptul ca, reprezentantul unei primarii ar fi oferit bunuri, sub forma de daruri, mai multor cetateni de pe raza localitatii Balvanesti, cu scopul de a vota o anumita formatiune politica.La fata locului s-a deplasat echipa operativa a politiei care, in urma verificarilor efectuate, a stabilit ca aspectele sesizate se confirma.In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de oferirea sau darea de bani, bunuri sau foloase pentru determinarea alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un candidat ", a transmis duminica, 6 decembrie, Andreea Radoi, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Mehedinti.Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti a mobilizat peste 1.653 de angajati pentru indeplinirea misiunilor specifice procesului electoral, dintre care aproximativ 173 de angajati MAI vor asigura ordinea publica la nivel judetean, aproape 116 vor verifica si solutiona sesizarile de posibile incidente electorale, iar peste 1224 de angajati vor asigura protectia celor 290 de sectii de votare.Alti aproape 428 de angajati au asigurat paza sectiilor de votare de ieri de la ora 18.00 pana in aceasta dimineata cand le-au predat presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare cu sigiliile intacte.Avand in vedere amploarea activitatilor care sunt in sarcina MAI in contextul procesului electoral, dar si necesitatea indeplinirii celorlalte misiuni ale MAI, inclusiv cele de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, conducerea ministerului a dispus suplimentarea dispozitivelor curente de ordine si siguranta publica cu angajati de la alte structuri.In plus, pentru a veni in sprijinul unitatilor teritoriale ale MAI, au fost desemnati ofiteri din cadrul Aparatului Central al MAI, precum si din cadrul Inspectoratelor Generale care sa participe la executarea unor activitati operative legate de procesul electoral.Conform legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligatia sa ia toate masurile pentru a sigura corectitudinea operatiunilor de votare si pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.In ceea ce priveste mentinerea ordinii, atributiile presedintelui sectiei de vot se intind si in afara localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 50 m.In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati, si de celelalte persoane prevazute de reglementarile legale, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.Persoanele care refuza sa se conformeze dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi poate primi o amenda cuprinsa intre 1.500 si 4.500 de lei.Sfatuirea alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit competitor electoral se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4.500 si 10.000 de lei. Cu aceeasi amenda se sanctioneaza continuarea propagandei electorale.Precizez ca Biroul Electoral Central a emis o Decizie prin care a interzis comercializarea si consumul de bauturi alcoolice in zona de protectie a sectiei de votare, respectiv in limita celor 50 de metri.Au drept de vot cetatenii romani care au peste 18 ani, inclusiv cei 643 care implinesc chiar astazi aceasta varsta.Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie si nici persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.Fiecare alegator are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului si la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputatilor.Alegatorii voteaza la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi au domiciliul ori resedinta.Alegatorul care nu se afla in localitatea unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota la orice sectie de votare din alta unitate administrativ-teritoriala daca aceasta se afla in cadrul aceleiasi circumscriptii electorale, ca si localitatea de domiciliu sau de resedinta.In conformitate cu decizia Biroului Electoral Central, alegatorul care detine o dovada de resedinta al carei termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, isi poate exercita totusi dreptul de vot in circumscriptia electorala unde si-a stabilit resedinta.Va reamintim ca in cadrul acestui proces electoral se utilizeaza Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania care in ziua votarii se afla in tara isi pot exercita dreptul de vot in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu sau pasaportul de serviciu electronic. Elevii din scolile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI a recomandat serviciilor teritoriale de evidenta a persoanelor sa-si adapteze si sa-si extinda programul de lucru astfel incat sa rezolve in mod operativ solicitarile privind eliberarea documentelor de identitate.Pentru ziua de astazi recomandarea DEPABD a fost sa se asigure program de lucru cu publicul in intervalul 7.00 - 21.00. Pentru a cunoaste programul exact al serviciului local de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, rugam cetatenii sa consulte paginile de internet ale serviciilor respective.Va reamintim ca potrivit Deciziei Biroului Electoral Central, alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, poate totusi sa isi exercite dreptul de vot in baza acestuia.Prezenta oricarei persoane in cabina de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Totusi, alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare o alta persoana pentru a-l ajuta. Aceasta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al sectiei de votare.Presedintele sectiei de vot poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.Reamintesc ca printr-o Decizie a BEC a fost interzisa utilizarea in cabina de vot a aparatelor de fotografiere, inregistrare sau preluare de imagini.Alegatorii si toate celelalte persoane implicate in procesul electoral trebuie sa respecte masurile speciale de protectie stabilite in contextul pandemiei de COVID-19, astfel incat sa fie evitata raspandirea virusului SARS-CoV-2.Accesul alegatorilor in sediul sectiei de votare se va face esalonat, spre a evita aglomerarile. Alegatorii sunt obligati sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, si sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare si la iesire.De asemenea, se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al sectiei de votare si atingerea acelorasi obiecte sau materiale.Persoanele care prezinta un risc crescut de a dezvolta o forma grava de COVID-19 - de exemplu au varsta peste 65 de ani, au diabet zaharat sau alte boli cronice ori au imunitate deficitara - pot solicita acces prioritar in localul de vot.Impiedicarea unei persoane sa voteze se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.Persoana care voteaza fara a avea acest drept, voteaza de doua sau mai multe ori sau prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarea unor drepturi.Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze un anumit competitor electoral se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarea unor drepturi.Tentativa la infractiunile electorale se pedepseste.