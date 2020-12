Alegeri parlamentare 2020. MAI: Sunt investigate 10 infractiuni si au fost date 33 de amenzi. Se fac cercetari pentru continuarea campaniei electorale

Incidente in ziua alegerilor

In cele opt ore de la deschiderea sectiilor de vot , nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice.Pana la acest moment, au fost inregistrate 101 sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale. In fiecare caz, au fost demarate imediat cercetari. Pana acum, 30 nu s-au confirmat.De asemenea, au fost aplicate 33 de sanctiuni contraventionale: 11 avertismente scrise si amenzi in valoare de 85.000 de lei.- Politistii din Botosani au fost sesizati cu privire la faptul ca primarul unei localitati distribuie diverse pachete cetatenilor. Se efectueaza cercetari.- La randul lor, politistii din Cluj efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de frauda la vot fata de doua persoane care au votat fara a avea acest drept.- Cu privire la aspectele semnalate la un post de televiziune referitoare la faptul ca la trei sectii de vot din Capitala ar fi procese verbale semnate in alb, va pot preciza ca la acest moment politistii efectueaza verificari pentru stabilirea starii de fapt.- In judetul Bistrita-Nasaud, politistii au fost sesizati prin 112 de catre un barbat din judetul Hunedoara cu privire la faptul ca nu a fost lasat sa voteze la o sectie de votare din municipiul Bistrita.In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca barbatul respectiv nu avea resedinta si deci nici drept de vot in judetul Bistrita-Nasaud. A fost sanctionat cu avertisment scris, pentru alertarea falsa a autoritatilor.- Presedintele unei sectii de votare din judetul Suceava a sesizat politia cu privire la faptul ca un alegator nu s-a conformat dispozitiilor sale cu privire mentinerea ordinii in localul de vot, l-a bruscat si a adresat injurii membrilor comisiei de votare. Alegatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.500 de lei.- In zona unui local de vot din Bucuresti o persoana a tulburat ordinea publica, dandu-si jos si masca de protectie. Persoana in cauza a fost amendata cu 500 de lei pentru nepurtarea mastii si cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii publice.- Tot in municipiul Bucuresti, in urma unei sesizari in care se semnala ca in proximitatea unor sectii de votare din sectorul 2, este parcat un autoturism care are afisata sigla unui partid politic, politistii au stabilit ca autoturismul avea pe interior, in loc vizibil, sigla partidului politic respectiv. Posesorul autoturismului a fost identificat si sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 4.500 de lei.- Un barbat din jud. Valcea a fost amendat cu 3.500 de lei pentru tulburarea linistii si ordinii publice si nerespectarea masurilor sanitare de protectie individuala. Barbatul s-a prezentat la sectia de votare fara a purta masca de protectie, iar in momentul in care i-a fost oferita una la intrarea in sectie a devenit recalcitrant si a tulburat ordinea si linistea publica.- In judetul Prahova, la sectia de votare din localitatea Malu Rosu s-a produs un incendiu la cosul de fum. Procesul de votare a fost suspendat temporar pentru a permite pompierilor sa intervina, dar apoi a fost reluat fara probleme.Pentru desfasurarea in conditii optime a procesului electoral, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a pus la dispozitia unei sectii de votare din localitatea Florinta un generator pana la remedierea defectiunilor aparute la sistemul de alimentare cu energie electrica.Din pacate, au fost inregistrate si doua decese si 8 cazuri medicale, doua dintre persoane avand nevoie de ingrijiri medicale la spital.Urmatoarea declaratie de presa va avea loc la ora 18.