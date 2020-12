Intrarea PMP in Parlament ar putea schimba calculele politice pentru formarea Guvernului

Partidele din PPE

Fostul presedinte Traian Basescu a scris, luni, intr-o postare pe Facebook ca "PMP si-a luat "aurul" inapoi din ultimele 5 sectii de votare numarate din Republica Moldova", sugerand ca rezultatele de la votul din Moldova vor ajuta partidul sa treaca peste pragul de 5%. Pe de alta parte, presedintele PMP, Eugen Tomac , a declarat luni, ca asteapta cu optimism rezultatul final al alegerilor parlamentare, exprimandu-si speranta ca partidul sau va reusi sa treaca pragul electoral. PSD - 29%, PNL - 25%, USR PLUS - 16%, AUR - 9%, UDMR - 5,9% si PMP - 5%.In cazul in care PMP nu ar intra in Parlament, o mare parte din voturile redistribuite vor ajunge la PSD, care a castigat alegerile, si va incurca planurile PNL de formare a Guvernului.Intrarea PMP in Parlament ar putea schimba negocierile pentru formarea Guvernului. Prinicipalii lideri PNL anuntau inainte de alegeri ca vor sa faca Guvernul cu USR, PMP si UDMR. Datele arata ca aceasta coalitie ar putea consolida unor o majoritate in Parlament, mai ales ca partidele vor mai primi cateva procente dupa redistribuirea voturilor a formatiunilor care nu au intrat in Legislativ- aproximativ 15%."Din start excludem orice fel de colaborare cu PSD. Practic, posibilii parteneri sunt USR, PMP, UDMR, cam atat, acestia sunt posibilii parteneri. Vom vedea cum se va putea construi o majoritate," declara Orban.Inainte de alegeri, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a afirmat ca prima optiune a liberalilor pentru un viitor executiv dupa alegeri este "un guvern format din partidele care fac parte din grupul politic european PPE". Din Partidul Popularilor Europeni fac parte PMP si UDMR.