Iohannis a promulgat legea care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la parlamentarele din decembrie

Actul normativ prevede ca alegatorii romani cu domiciliul/resedinta in strainatate vor putea sa isi exercite dreptul de vot pe liste electorale suplimentare si la o alta sectie din circumscriptia de care apartin, in cazul in care si-au schimbat recent domiciliul."Votarea in tara se desfasoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. In strainatate, votarea se desfasoara si pe parcursul zilei de sambata, imediat anterioara datei votarii", prevede legea.Potrivit acesteia, prin partide politice parlamentare se intelege partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care, la ultimele alegeri pentru Senat si Camera Deputatilor, au intrunit, individual sau intr-o alianta, pragul electoral si au obtinut mandate de deputat sau de senator sau care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare, dar la data declansarii calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputati.Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si loctiitorii acestora sunt desemnati de Autoritatea Electorala Permanenta, la propunerea sefilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizeaza in baza cererilor cetatenilor cu drept de vot, semnate si datate, prin care se declara si indeplinirea conditiilor prevazute de lege, transmise prin posta, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare.Deciziile privind desemnarea presedintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor acestora se comunica Biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii.Operatiunile de desemnare a presedintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor acestora incep cu 30 de zile inaintea datei votarii, pe masura ce sunt stabilite sediile sectiilor de votare din strainatate, si se finalizeaza pana cel mai tarziu cu 15 zile inaintea datei votarii, fiind aduse la cunostinta publica prin afisare pe site-ul Biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii.Potrivit articolului 16, alin. 1 din Legea 208, poate fi admisa in corpul expertilor electorali, prin decizie a AEP, persoana care indeplineste urmatoarele conditii: are cetatenia romana; cunoaste limba romana, scris si vorbit; are drept de vot; are o stare de sanatate corespunzatoare indeplinirii functiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit studii universitare de licenta in domeniul stiintelor juridice sau in alte domenii; nu este urmarita penal, trimisa in judecata penala sau condamnata penal.Conform legii, "in situatia in care birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) si (7), acestea se completeaza de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii cu personal asigurat de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de alte autoritati publice, la solicitarea MAE. Costurile deplasarii si cazarii personalului trimis in strainatate pentru a face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare sunt suportate de catre Ministerul Afacerilor Externe".Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente ale reprezentantilor formatiunilor politice in birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate se suporta de catre cei care ii desemneaza, mai stipuleaza actul normativ.Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc de Autoritatea Electorala Permanenta si se transmit Biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei votarii, potrivit noilor reglementari.Materialele de protectie sanitara se asigura de Ministerul Sanatatii, iar transportul si distribuirea acestora se fac prin grija Ministerului Afacerilor Interne si a institutiilor prefectului, cu sprijinul primarilor. Pentru sectiile de votare din strainatate, materialele de protectie sanitara se asigura de Ministerul Afacerilor Externe.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, primarii asigura, cu sprijinul prefectilor, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, igiena si dezinfectia localurilor de vot.Conform unei alte prevederi, la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 care au loc in strainatate, in cazul in care autoritatile competente din tara de resedinta nu permit, din motive de securitate, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, infiintarea de sectii de votare, atat in sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, cat si in afara acestora, acestea nu se organizeaza."La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 care au loc in strainatate, in cazul in care autoritatile competente din tara de resedinta retrag pe parcursul procesului de votare, din motive de securitate, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind desfasurarea operatiunilor de votare in sectiile de votare organizate in sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si/sau in afara acestora, nu se mai desfasoara operatiunile de votare in cauza. In acest caz, prevederile Legii 208/2015 se aplica in mod corespunzator", prevede actul normativ.