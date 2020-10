Ionel Danca explica de ce candideaza in judetul lui Oprisan: "Sa invingem definitiv baronii PSD"

"Candidez pentru Parlamentul Romaniei la Vrancea, alaturi de eroii care l-au eliminat pe baronul rosu Oprisan de la conducerea judetului, Ion Stefan si Catalin Toma.Ma intorc acasa in Moldova pentru a deschide Vrancea si Moldova pentru investitii si dezvoltare. Candidez la Vrancea pentru a termina ceea ce am inceput la europaralamentare, prezidentiale si locale: sa invingem definitiv baronii PSD care au tinut Vrancea si Moldova 30 de ani fara sperante la o dezvoltare care sa ofere o oportunitate de a reusi in viata pentru fiecare.Candidez acolo unde ma simt ca acasa, in organizatia #PNLVrancea, alaturi de Ion Stefan si Catalin Toma si de toti membrii si prietenii PNL din Vrancea, carora le multumesc pentru sustinere si pentru incredere", a scris Ionel Danca pe Faceboook.