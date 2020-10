Kelemen Hunor, despre o alianta dupa parlamentare: "Cel mai important e sa existe stabilitate politica si economica"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"In campaniile electorale si inainte de alegeri, aproape toate optiunile raman deschise. Dar e greu sa spui ce vei face a doua zi, fiindca nu noi vom decide cine si in ce proportie si cu ce putere va intra in Parlament, acest lucru il va decide electoratul. Astazi mi-e greu sa spun ce vom face a doua zi dupa alegeri, dar, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este sa existe stabilitate politica in Romania, fiindca de opt ani de zile traim intr-o criza politica permanenta, indiferent cine ce spune. Opt ani de zile - zece guverne. Cu zece guverne in opt ani, nu reusesti nici macar sa creionezi un proiect cat de cat", a declarat liderul UDMR la Biroul Electoral Central, unde a depus listele de semnaturi pentru circumscriptia diaspora.El a adaugat ca ar fi de preferat o guvernare de centru dreapta, dar cea mai importanta este stabilitatea politica si economica, pentru ca "se vede foarte clar ce s-a intamplat in ultimii opt ani cu programele operationale de infrastructura mare - POIM"."Nu am cheltuit banii, fiindca nu au existat proiecte, nu a existat o guvernare coerenta. In POR sunt mai multe proiecte bune, fiindca acolo n-a existat o astfel de criza. Deci e nevoie de stabilitate politica. Din punctul meu de vedere, este nevoie de o guvernare de centru dreapta. Mai departe, intrebati-ma pe 7 decembrie", a afirmat liderul UDMR.Intrebat daca in majoritatea de centru dreapta include si USR PLUS, in conditiile in care au existat disensiuni, Kelemen Hunor a spus: "In primul rand, noi nu am avut mai multe discutii si dispute cu USR-ul decat a avut USR-ul cu noi. (...) De foarte multe ori USR-ul in Camera, in Senat ne-a sustinut. Pe de o parte. Pe de alta parte, eu n-as putea sa afirm despre USR ca este de centru dreapta. Vom vedea unde sunt. In acest moment sunt mai mult spre stanga, dar nu asta este important, fiindca daca te intelegi in anumite puncte din program, daca gasesti un program de guvernare cu oameni capabili sa puna in aplicare un program de guvernare, in politica, cu un mic efort si impingand in spate egoul urias al fiecaruia, se poate ajunge la un consens".Kelemen Hunor a subliniat ca este mai important un consens pe un program de guvernare decat "contrele" din trecut, amintind ca UDMR a mai avut negocieri dificile, care s-au finalizat insa cu un consens."Am avut negocieri dificile din 1996 pana in 2012 sau 2014. (...) In acele perioade toate discutiile erau dificile si de fiecare data am ajuns la un consens, inclusiv dupa ce noi am avut contre destul de dure cu presedintele de atunci, Basescu. Deci, din acest punct de vedere, pentru mine este mai important daca vrem sa facem ceva bine pentru tara, daca avem un program de guvernare unde sa ne intelegem pe lucrurile esentiale si daca exista si o echipa care este in stare sa puna lucrurile in miscare, decat ce contre am avut in anii care au trecut", a mentionat presedintele UDMR.