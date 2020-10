Kelemen Hunor, pe primul loc la Camera Deputatilor pe lista UDMR Harghita

Potrivit lui Borboly Csaba, care detine presedintia rotativa a UDMR Harghita, primul pe lista de la Senat este Tanczos Barna, care candideaza pentru al treilea mandat, urmat de Antal Lorant, si el actual senator, din zona Odorhei.La Camera Deputatilor, primul pe lista este presedintele UDMR, Kelemen Hunor, urmat de Hajdu Gabor, fost consilier local si judetean, cei doi reprezentand zona Ciuc.De asemenea, lista de candidati pentru Camera Deputatilor este completata de actualul deputat Bende Sandor, din zona Gheorgheni, pe locul patru situandu-se Ladanyi Laszlo-Zsolt, secretarul general al Agentiei Nationale a Achizitiilor Publice, urmat de actualul deputat Sebestyen Csaba, ambii din zona Odorhei.Presedintele UDMR Harghita, Borboly Csaba, a precizat ca decizia privind lista de candidati a fost luata, cu unanimitate de voturi, in sedinta Consiliului de Coordonare Judetean al UDMR Harghita si si-a exprimat convingerea ca echipa de parlamentari va reprezenta foarte bine interesele judetului."Eu cred ca este o echipa buna, care va reprezenta foarte eficient interesele judetului Harghita. Eu, ca si asteptare am, fata de parlamentarii judetului Harghita, sa-si amplifice activitatea in privinta actului legislativ. Noi, aici, in Harghita, avem foarte multe propuneri legislative care pot ajuta la dezvoltarea socio-economica nu numai a judetului Harghita, ci si a oricarui judet din tara. (...)Deci, sunt zeci de problematici unde noi avem grupuri care lucreaza intens si speram ca activitatea si propunerile pe care le vom face vor fi depuse la Parlament si vor fi votate, astfel incat viata nu numai in Harghita, dar si in tara va fi mult mai confortabila si mult mai buna", a spus Borboly.