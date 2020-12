Liderii UDMR Covasna amendati pentru distribuirea de mesaje electorale pe Facebook sustin ca vor contesta in instanta sanctiunile

Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca in cursul zilei de duminica peste zece persoane au primit citatii din partea Politiei, iar o parte dintre ei au si fost amendati pe motiv ca ar fi distribuit mesaje electorale in mediul online, printre acestia numarand-se atat el, cat si primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad.Acesta a afirmat ca mesajele postate nu faceau propaganda electorala, ci constituiau un indemn adresat electoratului de a participa la vot , iar unele dintre acestea au fost preluate si distribuite si de alte persoane.Potrivit liderului UDMR Covasna, amenzile aplicate de politisti s-au cifrat, de la caz la caz, intre 4.500 si 10.000 de lei.Acesta a mentionat ca va contesta amenda in instanta, cu convingerea ca va castiga, si i-a indemnat pe toti cei care au fost sanctionati din acelasi motiv sa ii urmeze exemplul, ba chiar sa se adreseze UDMR care ii va sprijini in acest demers."Vom contesta si vom castiga in instanta in fata Politiei Romane, iar toti cei care au primit citatii sa vina la noi, pentru ca nicio persoana nu va trebui sa plateasca amenda", a declarat Tamas Sandor.Printre persoanele sanctionate se numara si fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Covasna, Gruman Robert, amendat cu 4.500 de lei, care este, de asemenea, decis sa o conteste in instanta."Am fost citat la Politie, dar nu am ridicat procesul verbal de contraventie, probabil ca o sa il primesc prin posta (...) Eu am indemnat oamenii sa iasa la vot, nu cu cine sa voteze", a declarat, pentru AGERPRES, Gruman Robert.Potrivit informatiilor transmise duminica seara de reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la 7 cazuri in care persoane au distribuit sau au postat materiale electorale in mediul on-line, continuand propaganda electorala dupa incheierea campaniei electorale.Persoanele in cauza au fost sanctionate contraventional in conformitate cu Legea 208/2015. De asemenea, politistii au constatat ca pe pagina oficiala a unui partid politic a fost postat un mesaj cu caracter electoral, urmand sa fie aplicata o sanctiune si in acest caz.