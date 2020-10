Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis: In acest moment, e putin probabil ca alegerile parlamentare sa fie amanate

"Decizia de amanare (a alegerilor parlamentare-n.r.) nu poate fi luata sau chestiunea asta nu se poate intampla, daca nu doresc majoritatea fortelor politice, indiferent de initiativa aceasta, indiferent de posibilitatea in care sa treaca sau sa nu treaca de Camera Deputatilor aceasta initiativa, mai sunt foarte multe mecanisme prin care ea poate fi amanata de la intrarea in vigoare. Daca e sa fim corecti, in acest moment nici macar nu avem promulgata, desi avem o decizie a Curtii Constitutionale, care spune ca e constitutional ca Parlamentul sa stabileasca data alegerilor parlamentare, e absolut normal si firesc sa se intample asa, aceasta lege nu este inca promulgata. Decizia CCR a fost luata saptamana trecuta, mai dureaza cateva zile pana la redactarea motivarii, merge la presedinte, presedintele poate s-o promulge sau nu, mai are mecanismul reexaminarii de catre Parlament, ma rog, se mai poate amana. In acest moment, e putin probabil ca alegerile parlamentare sa fie amanate", a declarat Alfred Simonis la RFI La Senat a fost inregistrata vineri, 2 octombrie, o propunere legislativa pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare. Data propusa este 14 martie 2021. Initiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR . Proiectul a fost depus in procedura de urgenta.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, 29 septembrie, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si au decis ca legea care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare este constitutionala.