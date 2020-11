Prahova: Lista candidatilor pentru Senat a Aliantei pentru Unirea Romanilor, respinsa definitiv de instanta

Lista depusa de AUR contine sapte propuneri de candidati, toti barbati, pe prima pozitie fiind artistul Nicolae Voiculet.Reprezentantii formatiunii politice sustin intr-un comunicat emis miercuri ca decizia BEJ este una "abuziva"."Lista de candidati din partea AUR pentru Senat de la Prahova a fost respinsa integral pe motiv ca nicio persoana de sex feminin nu a fost inclusa pe lista. In situatii similare s-au aflat USR la Bistrita-Nasaud, UDMR pe circumscriptia 43 (Diaspora) si Pro Romania la Olt. In cazul altor circumscriptii electorale liste numai cu persoane de acelasi sex au fost admise direct de catre circumscriptii. Toate partidele aflate in aceasta situatie, inclusiv AUR, au optat si pentru retragerea celorlalti candidati din lista, ramanand o singura persoana pe lista electorala. In cazul USR la Bistrita-Nasaud si Pro Romania la Olt, instantele de judecata au admis solicitarea de inscriere in curtea electorala, pentru AUR la Prahova acest fapt nu a fost admis, asta desi deciziile luate pe cele doua cazuri au fost aduse la cunostinta instantei", precizeaza sursa citata.Pentru acelasi motiv, BEJ Prahova a respins si lista de candidati pentru Senat a Partidului Socialist Roman, pe care se regasesc doar doua candidate.