Lista parlamentarilor de Timis. Un pilot de supersonice, un fost premier si un controlor de trafic la Londra ajung in premiera in forul legislativ al Romaniei

In Timis, USR PLUS a obtinut, in urma alegerilor din 6 decembrie, 29,2 la suta din voturi, pe locul al doilea s-a clasat PNL cu 24,8 la suta, PSD a obtinut 19,6 la suta, iar pe pozitia a patra s-a situat AUR cu 8,7 procente.In urma acestor rezultate, PNL a obtinut cel mai mare numar de parlamentari, cinci: Alina Gorghiu - senator, Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean , Cosmin Sandru, Claudiu Chira - deputati; USR PLUS a obtinut patru parlamentari - Raoul Trifan - senator, Catalin Drula, Daniel Toda, Nicu Falcoi - deputati. PSD are doi senatori - Eugen Dogariu si Sebastian Raducanu si doi deputati - Sorin Grindeanu si Alfred Simonis. Pentru prima data, AUR a obtinut, in Timis, un deputat, pe Ciprian Titi Stoica.Dintre acestia, sapte parlamentari au obtinut un nou mandat consecutiv (Alina Gorghiu, Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Catalin Drula, Nicu Falcoi, Alfred Simonis, Eugen Dogariu), in timp ce alti sase intra pentru prima data in Parlamentul Romaniei, in calitate de senatori sau deputati (Cosmin Sandru, Claudiu Chira, Raoul Trifan, Daniel Toda, Sebastian Raducanu si Ciprian Titi Stoica). Sorin Grindeanu a mai fost deputat, insa nu in legislatura care tocmai se incheie.Alina Gorghiu este parlamentar liberal inca din anul 2008 si, desi este din Tecuci, a candidat pe listele PNL Timis, pentru a doua oara consecutiv, acelasi lucru s-a intamplat si la alegerile din 2016. Datorita implicarii sale in activitatea filialei Timis, ea a fost acceptata din nou, pe listele liberalilor, fiind, totodata, prima pe lista pentru Senat. In perioada 18 decembrie 2014 - septembrie 2016 a fost copresedinte al Partidului National Liberal, alaturi de Vasile Blaga , iar in perioada septembrie - decembrie 2016 a ocupat functia de presedinte PNL.Marilen Pirtea este deputat din 2016 si ocupa si functia de rector al Universitatii de Vest din Timisoara. Este timisorean si la alegerile din 6 decembrie a ocupat primul loc pe lista PNL pentru Camera Deputatilor. Din 3 septembrie 2018, Marilen Pirtea este vicepresedinte al Camerei Deputatilor, inlocuindu-l in aceasta functie pe deputatul PNL de Timis Ben Oni Ardelean.De altfel, Ben Oni Ardelean s-a aflat pe locul al doilea pe lista PNL Timis pentru Camera Deputatilor si a obtinut astfel un nou mandat in Parlament, al treilea.PNL Timis mai trimite in Parlament alti doi deputati, pe Cosmin Sandru - presedintele TNL Timis si pe Claudiu Chira - fost director al Zoo Timisoara.USR PLUS Timis va fi reprezentat in Parlament de un senator si trei deputati. Raoul Trifan va fi senator de Timis, din partea USR PLUS. Acesta a fost implicat intr-un scandal, in presa locala, care a dezvaluit ca Trifan nu are finalizate studiile superioare, desi publicase cel putin doua CV-uri in care avea mentionate studiile superioare, evitand sa mentioneze ca nu finalizase, in realitate, decat doi ani de studii, el nefiind licentiat. Inainte de a fi ales senator, el a activat in cadrul unei companii de IT din Timisoara.Pentru al doilea mandat consecutiv, Catalin Drula a fost ales deputat de Timis, din partea USR PLUS. In 2015, el a fost consilier personal al prim-ministrului de la acea vreme, Dacian Ciolos , pe teme de infrastructura. Spre sfarsitul anului 2016, a renuntat la postul de consilier pentru a candida la alegerile parlamentare, la care a fost ales deputat de Timis din partea USR. A fost coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare din 2019 si la alegerile prezidentiale din 2019 din partea USR. In Camera Deputatilor, Catalin Drula a activat ca presedinte al Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor si membru al Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura.Si Nicu Falcoi (USR PLUS) este pentru a doua oara consecutiv parlamentar de Timis. Daca in legislatira trecuta el a fost senator, in noul mandat va fi deputat. Este de profesie inginer si timp de mai bine de 20 de ani a fost pilot de avioane supersonice.USR PLUS Timis il mai trimite in Parlamentul Romaniei, ca deputat, pe Daniel Toda.PSD Timis va avea doi senatori, pe Eugen Dogariu, care ajunge astfel la cel de-al doilea mandat de senator, dar si pe Sebastian Raducanu, care este la primul sau mandat. Raducanu este un tanar om de afaceri din Timisoara si detine in asociere un club si mai este cadru didactic la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.Din partea PSD Timis, la Camera Deputatilor a fost ales Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, in perioada 4 ianuarie - 29 iunie 2017. Grindeanu a mai fost deputat in perioada 2012 - 2016.Si Alfred Simonis a fost ales deputat din partea PSD Timis, in urma scrutinului din 6 decembrie, pentru al doilea mandat consecutiv. Simonis a fost desemnat liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, in mandatul care tocmai se incheie.Din partea AUR Timis, partidul nou-intrat in Parlament, va fi deputat Ciprian Titi Stoica. Acesta este plecat din tara, in Marea Britanie, la Londra, in urma cu zece ani. S-a implicat in campania pentru alegerile europarlamentare a lui George Simion si s-a inscris in AUR inca de la infiintarea partidului. Acum el este controlor de trafic intr-o gara din Londra, dar spune ca se va intoarce acasa pentru a fi parlamentar de Timis. Este casatorit si are un copil de patru ani.