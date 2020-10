Ludovic Orban si Florin Citu ar putea deschide lista PNL la alegerile parlamentare

De asemenea, printre candidati s-ar putea regasi si alti membri ai Guvernului, cat si candidatii la sectoare, Adrian Moraru si Cristian Bacanu, potrivit unor surse.Printre numele vehiculate pe lista candidatilor PNL mai sunt Monica Anisie Sebastian Burduja , Violeta Alexadru, Pavel Popescu, Sorin Cimpeanu sau Daniel Constantin , ultimii doi veniti in partid de la Pro Romania.Totodata, sunt discutii in interiorul partidului ca pe lista sa fie si Adrian Moraru candidatul PNL care a pierdut la Sector 3 si Cristian Bacanu care a pierdut competitia la Sectorul 5 la alegerile locale din 27 septembrie.PNL inca nu a finalizat lista candidatilor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, urmand sa mai existe discutii in acest sens si zilele ce vin.In schimb, Biroul Executiv al PNL a decis luni lista candidatilor din Diaspora la parlamentare, iar secretarul general al formatiunii, Robert Sighiartau, a precizat ca, pana in 18 octombrie, se intentioneaza validarea tuturor candidaturilor.Lista PNL pentru Diaspora este compusa, la Senat, din Viorel Badea si Rares Burlacu, iar la Camera Deputatilor din Valentin Fagarasian (Italia), Toader Ciuta (Irlanda) Radu Lupu (Italia) si Mihaita Dohotar (Grecia).