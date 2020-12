Ludovic Orban, la MAE: Cateva sute de voturi au ajuns prin Posta dupa 3 decembrie. Ele nu pot fi considerate valide

"Aici au ajuns (...) in jur de cateva sute (...) de plicuri cu voturi exprimate, care au venit dupa data de 3 decembrie. Ele nu pot fi considerate valide, asa prevede legea.Tocmai din cauza asta, cand li s-a comunicat ca votul nu a fost valid, li s-a transmis si posibilitatea ca pot sa voteze si fizic", a spus Orban la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).Premierul a adaugat ca, pentru a putea fi validat, plicul cu votul trebuia sa ajunga pana in data de 3 decembrie, ora 24,00."Orice plic a ajuns mai tarziu a fost considerat nevalid. Data de 3 decembrie a fost stabilita astfel incat daca cineva, fie din cauza serviciului postal din tara unde se gaseste, fie din cauza faptului ca poate a trimis plicul prea tarziu, fie dintr-o alta cauza, nu poate sa voteze valid prin corespondenta, sa i se permita exercitarea dreptului de vot fizic", a explicat Orban.El a precizat ca si-au exprimat dorinta de a vota prin corespondenta peste 39.000 de cetateni."Exista un termen limita in care cetatenii romani cu domiciliul in strainatate trebuie sa isi exprime aceasta optiune. Si-au exprimat dorinta de a vota prin corespondenta peste 39.000 de cetateni. La analiza acestor solicitari au fost constatate 35.000 si ceva de cereri valide, pentru care s-a trimis plicul in perioada 4-14 noiembrie, de catre Posta Romana, care contine inclusiv plicul care trebuia trimis inapoi.Cetateanul care a avut un set de instructiuni in interiorul plicului respectiv a avut dreptul sa-si exercite votul. Plicul cu votul pentru Camera Deputatilor si Senat putea fi dus direct la sediul misiunii diplomatice unde e Biroul Electoral (...), putea sa-l transmita prin curier tot catre misiunea diplomatica sau putea apela la transmiterea plicului in tara", a mai spus Orban.Potrivit premierului, cei ale caror voturi nu sunt considerate valide sunt informati ca pot sa isi exercite dreptul constitutional prezentandu-se la sectia de votare."Ei primesc din partea misiunii diplomatice ca votul nu este valid, si, mai mult decat atat, primesc inclusiv recomandarea ca pot sa-si exercite dreptul de vot prin prezenta la sectia de votare. Sunt cu peste 330 si ceva mai multe sectii decat la alegerile parlamentare in 2016, in conditii de pandemie. Este posibil ca unii sa nu fi votat, desi au primit plicul, (...) e posibil ca unii sa fi uitat sa voteze, sau poate au renuntat sa-si exercite dreptul de vot", a mai declarat Orban.In ceea ce priveste plicurile care au fost validate la misiunile diplomatice, premierul Romaniei a mentionat ca sunt peste 3.000, iar plicurile care au ajuns in tara, care au fost preluate de Posta Romana, sunt circa 18.000."Deci sunt in total vreo 21.000 si ceva de voturi din 35.000", a mai spus Ludovic Orban.