MAE a inaintat catre AEP propunerea de organizare a 748 de sectii de votare in strainatate, pentru alegerile parlamentare

Potrivit MAE, cele mai multe sectii de votare vor fi organizate in Spania (140 de sectii, fata de 143 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Italia (137 de sectii, fata de 142 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Germania (61 de sectii, fata de 80 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Marea Britanie (50 de sectii, fata de 72 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Franta (48 de sectii, fata de 50 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), S.U.A. (36 de sectii de votare, fata de 38 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Republica Moldova (30 de sectii, fata de 37 organizate la alegerile prezidentiale din 2019),Belgia (19 sectii de votare, fata de 23 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Austria (17 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019), Irlanda (16 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019), Olanda (15 sectii, fata de 25 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Grecia (11 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019), Norvegia (10 sectii, la fel ca alegerile prezidentiale din 2019), Danemarca (10 sectii, fata de 12 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Portugalia (9 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019),Canada (7 sectii, fata de 9 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Elvetia (7 sectii, fata de 8 organizate la alegerile prezidentiale din 2019), Australia si Noua Zeelanda (7 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019), Ungaria (7 sectii, fata de 6 organizate la alegerile prezidentiale din 2019) si Finlanda (4 sectii, fata de 3 organizate la alegerile prezidentiale din 2019).De asemenea, in contextul masurilor adoptate pentru gestionarea efectelor pandemiei de COVID-19, MAE reaminteste ca autoritatile din Malta si Nigeria au transmis faptul ca nu vor permite infiintarea de sectii de votare. Totodata, din motive obiective, MAE reaminteste ca nu vor fi organizate sectii de votare in Venezuela (activitatea misiunii diplomatice a fost suspendata ca urmare a deteriorarii conditiilor de securitate) si in R.P.D. Coreeana (granitele acestui stat sunt inchise, ceea ce nu permite trimiterea materialelor necesare). Aceste situatii au fost comunicate public de reprezentanti ai Ministerul Afacerilor Externe cu multiple ocazii.MAE subliniaza ca organizarea in conditii optime a alegerilor parlamentare in strainatate, mai ales in contextul pandemic actual, presupune o implicare activa atat a formatiunilor politice, prin desemnarea reprezentantilor ca membri in birourile electorale ale sectiilor de votare, cat si un dialog constant cu autoritatile implicate in organizarea procesului electoral (Biroul Electoral de circumscriptie 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, Autoritatea Electorala Permanenta, Serviciul de Telecomunicatii Speciale). Totodata, implicarea si participarea cetatenilor romani din strainatate in calitate de membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare pot contribui in mod substantial la gestionarea eficienta si la asigurarea unui flux optim al procesului de vot MAE reaminteste ca romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pot vota la sectiile organizate in strainatate pe parcursul a doua zile - sambata 5 decembrie si duminica 6 decembrie 2020.Reprezentantii ministerului precizeaza ca propunerea de organizare a acestor sectii este rezultatul consultarii comunitatilor de cetateni romani din afara tarii si al eforturilor sustinute si al implicarii sefilor de misiuni si personalului Corpului Diplomatic si Consular aflat in coordonarea acestora, in conditii speciale si dificile, generate de pandemia de COVID-19. De asemenea, au fost avute in vedere cele 12 localitati comunicate de catre Autoritatea Electorala Permanenta, ca urmare a cererilor de infiintare de sectii inregistrate pe platforma www.votstrainatate.ro.Astfel, documentatia argumentativa transmisa catre AEP include, printre altele, atat rezultatele consultarilor misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare cu comunitatile de cetateni romani din afara tarii, cat si notele logistice privind indeplinirea conditiilor pentru functionarea sectiilor de votare.