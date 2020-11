MAE estimeaza organizarea a aproximativ 750 de sectii de votare in strainatate la alegerile parlamentare din acest an

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, luni, ca, pana in 16 noiembrie, trebuie inaintate catre AEP propunerile de infiintare de sectii de votare in strainatate, urmand ca AEP sa stabileasca, prin Hotarare, lista sectiilor de votare, pana, cel mai tarziu, la data de 18 noiembrie."Singurele state ale caror autoritati au informat oficial ca nu vor permite organizarea de sectii de votare pe teritoriul lor, nici la sediile misiunilor diplomatice, nici in alte locatii, sunt Nigeria si Malta. Sunt state in care, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, organizarea de sectii de votare este improbabila: R.P.D. Coreeana, care are granitele inchise. De asemenea, in alte state, din diverse motive logistice, organizarea de sectii de votare este improbabila: Venezuela (activitate diplomatica suspendata).Totodata, in urma instructiunilor Centralei MAE, misiunile diplomatice si oficiile consulare din strainatate au demarat un amplu proces de consultare cu societatea civila, reprezentanti ai asociatiilor si ai comunitatilor de cetateni romani in vederea identificarii parametrilor optimi ai dimensionarii si amplasarii sectiilor de votare, rezultatele acestor consultari contribuind la baza argumentativa pentru organizarea de sectii de votare in strainatate", a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE Iulian Ivan.Conform propunerilor facute de misiunile diplomatice, MAE estimeaza organizarea a unui numar de aproximativ 750-755 de sectii de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie."Din acestea, vreau sa mentionez ca 610 au deja toate elementele solicitate de lege (respectiv: adresa completa, nota logistica pentru fiecare local de vot , sinteza consultarilor cu cetatenii romanii, informatiile primite de la autoritatile straine competente privind numarul de cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate), acestea stand la baza dosarului si propunerii de inaintare catre Autoritatea Electorala a propunerii de infiintare de sectii de votare.Subliniez ca MAE monitorizeaza permanent situatia generata de masurile specifice impuse pentru prevenirea raspandirii infectarii cu SARS-CoV-2, pentru a evalua, daca va fi cazul, relocarea unor sectii de votare sau reorganizarea sistemului de sectii la nivelul acestor tari. Astfel de cazuri sunt prevazute de Legea 202/2020 si MAE va informa prompt cetatenii romani din zonele vizate, pentru ca acestia sa se poata indrepta catre alte sectii de votare la care sa isi poata exercita dreptul de vot", a mai declarat Iulian Ivan.MAE va pune la dispozitia cetatenilor informatii despre sectiile de votare din apropiere, inclusiv prin intermediul unei harti interactive, care va putea fi accesata de asemenea pe sectiunea dedicata alegerilor parlamentare de pe site-ul MAE."Mentionez ca, in ceea ce priveste regulile privind masurile sanitare si de siguranta aplicabile in incinta sectiilor de votare din strainatate, vor fi respectate masurile adoptate de autoritatile din Romania, urmand a fi adaptate la masurile stabilite de autoritatile statului de resedinta. Este evident ca masurile adoptate in statul de resedinta sunt prioritare si trebuie sa fie respectate.Vom informa, de asemenea, in timp util cetatenii romani din strainatate asupra acestor conditii. (...) In oricare dintre situatii, MAE va asigura sumele necesare pentru achizitia materialelor de protectie si sanitare (masti, manusi, dezinfectant). Toate sectiile de votare vor fi dotate cu materiale de protectie, iar in unele cazuri sunt posibile masuri suplimentare, impuse de autoritatile competente din statele/regiunile unde sunt organizate acestea, cum ar fi: masurarea temperaturii cu termometre non-contact, fluxuri separate de iesire/intrare din sectia de votare si alte masuri pe care le impun autoritatile locale", a mai transmis reprezentantul MAE.Potrivit acestuia, tot in vederea asigurarii unor conditii optime in contextul pandemiei, cadrul normativ actual prevede unele masuri care reduc la minim contactul fizic: listele electorale nu se intocmesc in format de hartie, ci electronic, prin intermediul terminalelor informatice utilizate in sectiile de votare, codul numeric al alegatorului este preluat automat in cazul celor mai multe acte de identitate, alegatorii semnand electronic pe tablete."Fac un apel pe aceasta cale la alegatorii care se vor prezenta la sectiile de votare organizate in strainatate sa respecte masurile uzuale de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2: sa poarte masca de protectie; sa se dezinfecteze la intrarea in sectie; sa pastreze distanta minima legala impusa de autoritatile locale, inclusiv in timp ce se asteapta la rand pentru a intra in sectia de votare; sa evite, (la prezentarea actelor de identitate si la preluarea stampilei si a buletinelor de vot) manipularea acestora fara dezinfectarea mainilor in prealabil si a contactului direct cu membrii biroului electoral al sectiei de votare", a mai declarat Iulian Ivan.Votarea in strainatate se va desfasura pe durata a doua zile, sambata, 5 decembrie si duminica, 6 decembrie in intervalul orar 7.00 - 21.00 ora locala. In situatia in care, la ora 21.00, mai exista alegatori in localul sectiei de votare sau la rand in fata sectiei de votare acestora li se va permite sa voteze pana la ora 23.59 ora locala.