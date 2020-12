Mai multe voturi nule si buletine de vot din sectiile din Maramures vor fi renumarate, la solicitarea PMP

"PMP a depus o contestatie prin care a solicitat renumararea voturilor nule si a buletinelor albe de vot de la toate sectiile de votare din judet. Contestatia depusa la BEJ a fost aprobata", a afirmat Buca.Prezenta la vot in judetul Maramures la alegerile parlamentare a fost de 28,98%. In judet au fost deschise 440 sectii de votare. PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, la Camera Deputatilor, 29,38%, urmat de PNL - 25,16%, USR PLUS - 14.96%, AUR - 8,93%, UDMR - 5,85%, iar PMP si Pro Romania se situeaza sub pragul electoral, cu 4,68 %, respectiv 4,17 % din voturi, potrivit datelor anuntate marti, de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 98,68% din sectii.Citeste si: