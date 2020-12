Marcel Ciolacu a anuntat propunerea PSD pentru postul de prim-ministru: "M-am consultat cu colegii mei si vom merge la negocieri la Cotroceni"

"Am vorbit cu colegii mei, avem o propunere de premier si anume Alexandru Rafila ", a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.Marcel Ciolacu a anuntat inca de duminica, ca PSD are mai multe variante de premier, insa o decizie privind persoana care va fi propusa va fi luata impreuna cu social-democratii. El a mai spus ca posibile propuneri de premier sunt Sorin Grindeanu , Vasile Dincu, Mihai Tudose si mai nou Alexandru Rafila, care deschide lista candidatilor PSD la Camera Deputatilor in Bucuresti.Alexandru Rafila a declarat ca este onorat ca a fost pus de PSD pe lista propunerilor pentru functia de premier, dar si ca acest lucru "implica foarte multa responsabilitate". Referitor la o posibila guvernare cu USR PLUS sustine ca este "o discutie delicata"."Sunt onorat, dar e o propunere care trebuie sa fie foarte bine cantarita din punct de vedere al responsabilitatilor, pentru ca nu nominalizarea e importanta, ci gestionarea corespunzatoare a acestei tari. (...) Stiti bine ca PNL si USR au spus ca nu vor face alianta cu PSD. Ramane de vazut daca se confirma. (...) Situatia politica, ca urmare a evolutiei in economie si problemelor din societate, va duce la o reasezare pe scena politica iar PSD sa fie invitat intr-o coalitie care sa poata sa gestioneze problemele din sanatate, social si economic. (...) Considera ca guvernul a esuat in gestionarea crizei in ultima luna si jumatate. Scopul electoral a venit in contradictie cu scopul de sanatate publica. Am ajuns sa nu mai controlam pandemia pentru ca spitalele sunt depasite, ATI la limita si nu se pot face noi internari", a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24.ro.CITESTE SI: VIDEO Ludovic Orban si-a anuntat demisia: "Am facut tot ce era omeneste posibil. Nu ma cramponez de functie, nu pun conditii"