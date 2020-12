Marcel Ciolacu anunta cine ar putea prelua Ministerul Justitiei intr-un viitor guvern condus de PSD

"E candidat pe locul 1 la Senat"

Cine este Maya Teodoroiu

Liderul Partidului Social Democrat a oferit mai multe nume care ar trebui sa se regaseasca in viitorul Guvern, in cazul in care social-democratii ar ajunge la putere dupa 6 decembrie. Astfel, Marcel Ciolacu a vorbit despre preluarea Ministerului de Finante de catre Cristian Socol si a Ministerului Sanatatii de catre Alexandru Rafila , relateaza Antena 3. De asemenea, Marcel Ciolacu a avansat si numele fostului judecator de la CCR , Maya Teodoroiu, pentru Ministerul Justitiei."Maya Teodoroiu. E candidat pe locul 1 la Senat. E un om cu expertiza greu de egalat", a declarat liderul PSD fiind intrebat de varianta pentru Justitie.Fostul judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Simona-Maya Teodoroiu, va candida pe listele PSD pentru un loc in Parlamentul Romaniei. Simona-Maya Teodoroiu este licentiata in Drept si si-a luat doctoratul la Academia Romana, Institutul de Cercetari Juridice "Andrei Radulescu", specializarea Drept Civil, potrivit CV-ului publicat in perioada in care ocupa functia de Secretar de Stat - Agent Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).Cariera sa in guvernele Romaniei este strans legata de premierii social-democrati care au trecut prin Palatul Victoria . Tot PSD-ul a sustinut-o si la CCR, iar acum o sprijina pentru un loc in Senat.