Marcel Ciolacu, reactie dupa demisia lui Orban: Este un gest iresponsabil. Asta a inteles Orban si cu presedintele Romaniei din tot votul de duminica al romanilor?

"Deci nu inteleg. Si-a dat demisia pentru ca a pierdut alegerile, dar va forma un Guvern dupa alegeri? Din acest moment, Guvernul nu mai poate emite ordonante de urgente. Noi nu avem constituit un Parlament. Toata aceasta procedura poate sa dureze si o luna de zile. Ce face Romania in aceasta luna de zile, cand avem un lider politic care vremelnic ocupa functia de premier si pleaca dupa functie. Daca Guvernul nu e instituit la prima incercare, noi nu avem un Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara? Este un gest iresponsabil. Vorbim de lucruri diferite. Este normal cand pierd alegerile ca nu mai ai ce cauta in functie, dar pana vine urmatorul Guvern iti faci datoria pana la capat ca om de stat. Ei au pierdut alegerile, intram in logica constitutionala in care partidul cu cele mai multe mandate merge primul sa propuna premierul", a declarat Marcel Ciolacu luni la Digi 24.El a adaugat ca presedintele Iohannis a spus ca fortele de centru-dreapta au 50%, dupa alegerile parlamentare, insa PNL si USR -PLUS fac 40%." Fata de presedintele Romaniei categoric am facut alta matematica", a adaugat Ciolacu."Am auzit presedintele cum spune ca fortele de centru-dreapta au 50%, dar a nominalizat ca 25% are PNL, iar 15% are USR. Eu stiu ca fac 40%. Fata de presedintele Romaniei categoric am facut alta matematica. Care e majoritatea? In acest moment nu avem oficial care sunt ponderile din parlament. Asta a inteles Orban si cu presedintele Romaniei din tot votul de duminica al romanilor? Sa vina premierul sa isi anunte demisia pentru ca a fost sanctionat prin vot , pentru ca a condus un Guvern incapabil si corupt, dar sa zici eu voi creiona o noua majoritate. Pai ori ai pierdut alegerile, ori le-ai castigat, omul lui Dumnezeu?", a completat liderul PSD.Acesta a mai spus ca PSD va astepta rezultatele oficiale si apoi Klaus Iohannis trebuie sa respecte Constitutia si sa cheme partidele la consultari."Noi asteptam rezultatele oficiale si din acel moment asteptam respectarea Constitutiei si presedintele sa cheme partidele la consultari. Am sa le propun colegilor miercuri sau joi cel tarziu, in functie de cum vor fi anuntate rezultatele finale, ca sa mergem la Cotroceni cu domnul Alexandru Rafila pentru functia de premier", a conchis Ciolacu.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala a viitorului Executiv. Conform premierului demisionar, obiectivul pe care il are este acela de a construi o majoritate parlamentara care sa nu cuprinda PSD. si de a fi implicat in negocierile pentru formarea unui Guvern.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista un castigator al alegerilor parlamentare, ca PNL si USR au obtinut mai multe voturi decat in 2016, concluzia sa fiins ca centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate sa ramana in afara deciziei politice. El a multumit tuturor celor care au votat, garantandu-le ca fiecare vot va fi luat in considerare. El a remarcat ca sunt si multi romani nemultumiti de el, de partide, de intreaga clasa politica.PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, la Camera Deputatilor, 29,79 %, urmat de PNL - 25,1%, USR - PLUS - 14,85 %, AUR - 8,16%, UDMR - 6,64 %, iar PMP si Pro Romania se situeaza sub pragul electoral, cu 4,68 %, respectiv 4,22 %din voturi, potrivit datelor anuntate luni de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor 16.588 din cele 19.553 de sectii de votare, reprezentand 84,84 % din voturi.CITESTE SI: VIDEO Ludovic Orban si-a anuntat demisia: "Am facut tot ce era omeneste posibil. Nu ma cramponez de functie, nu pun conditii"