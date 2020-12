Marcel Ciolacu: Sa il propui premier pe Citu - groparul economiei romanesti este o mare mare bataie de joc

"Penelistii n-au inteles absolut nimic din votul romanilor! Sa il propui premier pe Citu - groparul economiei romanesti este o mare mare bataie de joc!!! Acesti inconstienti sunt interesati doar de ciolan, in timp ce sute de oameni mor zilnic de virus. Nu le pasa absolut deloc de oameni, pentru ca altfel ar fi votat propunerea PSD- doctorul Alexandru Rafila . Tot ce vor este sa mai fure in continuare si sa mai imprumute cateva zeci de miliarde de euro pentru buzunarele clientelei politice", a scris, miercuri seara, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Acesta considera ca "romanii i-au sanctionat prin vot , pe toti, nu doar pe Orban"."Nu mai au nicio legitimitate! PSD nu poate vota niciodata o asemenea rusine de propunere! Iar daca USR si UDMR o vor face atunci vor fi partasi la aceasta catastrofa nationala! Cred ca este momentul ca romanii sa se revolte impotriva celor care vor sa le confiste votul", a mai scris Ciolacu.Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial miercuri seara, ca Florin Citu ese propunerea PNL pentru postul de premier. Biroul Politic National al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 18.00 in sistem de videoconferinta si a decis prin vot, cu o singura abtinere, sa-l propuna pe actualul ministru de Finante Florin Citu pentru a forma Guvernul.CITESTE SI: VIDEO Ludovic Orban si Florin Citu, declaratii despre propunerea PNL pentru sefia viitorului guvern