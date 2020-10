Marcel Pavel si Sanda Ladosi candideaza la parlamentare alaturi de Serban Nicolae si Catalin Radulescu, devenind colegi de partid

Este vorba despre acelasi partid in care s-au inscris recent si fostii pesedisti Serban Nicolae , Liviu Plesoianu si Catalin Radulescu , dupa ce au fost eliminati de Marcel Ciolacu de pe listele PSD pentru parlamentare, anuntand ca vor candida din partea PER pentru alegerile programate in decembrie.Sansele sa si prinda un loc in Parlament sunt, insa, mici, avand in vedere ca Partidul Ecologist se afla, conform sondajelor, in marja de eroare, arata adevarul.roIn judetul Mures, lista PER pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Bogdan Stanoevici , iar pe locul 2 se afla Marcel Pavel.La Senat, lista va fi deschisa de Sanda Ladosi, iar pe locul 2 se afla compozitorul Andrei Kerestey.