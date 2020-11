INTERVIU Analistul politic Sorin Ionita: "Au cam disparut politicienii preferati de Sputnik. Sa vedem cine vine in loc"

Sondajele de opinie recente arata ca PSD continua sa fie in topul preferintelor electorale, pe locul 2 dupa PNL , liberali care tatoneaza o alianta cu PMP. "Este mai bine ca ne anunta asta inainte de alegeri", crede Ionita, iar cearta cu USR -PLUS ar fi doar un joc de imagine. Marea provocare a tuturor partidelor astazi, mai spune Sorin Ionita, este ca partidele sa reuseasca sa-si aduca propriul electorat la urne. "Degeaba ii ai, gandesc ca tine, daca stau acasa", declara Sorin Ionita. Cat priveste alegerile de duminica, 15 noiembrie, din Republica Moldova, Sorin Ionita crede ca ceea ce sigur se va intampla va fi "ciomageala" care probabil va avea loc duminica pentru ca, desi Renato Usatii a rupt din votantii lui Dodon, facand cu ochiul spre Maia Sandu, lucrurile sunt complicate si dificil de anticipat.Eu cred ca e mai bine ca lucrurile sa se spuna in campanie decat sa aflam dupa. E mai fair sa stim de acum daca vor sa guverneze cu altii. Pe de alta parte, probabil nu va fi indeajuns doar PNL si PMP, asta in caz ca PMP intra in Parlament. Vad ca lumea presupune ca va intra, ceea ce nu este sigur, dar chiar daca intra, chiar si cu UDMR si cu minoritati, e greu pentru PNL sa obtina o majoritate stabila. Declaratiile sunt in registrul joculetelor si intepaturilor. Ganditi-va ca, de fapt, si unii si altii lupta cam pentru acelasi electorat, cel putin in orasele mari. Asa am putea intelege de fapt harjoneala intre PNL-USRPLUS.Nu sunt de acord cu asta. Cred ca fiecare partid isi face si reface strategia in orice moment, se poate duce spre ceea ce considera ca il intereseaza. Pericolul mare ar fi acela sa ne promita ceva si dupa alegeri sa ne trezim cu altceva, alta eticheta pe borcan si sa ne trezim cu altceva dupa alegeri, cum am patit cu Dragnea. Ceea ce s-a dovedit un pericol democratic real pentru Romania. Partidele au tot dreptul sa faca si alegeri strategice proaste. Dar atata timp cand sunt pe masa, le vedem si asta e bine. De asemenea, nu suntem aici sa argumentam in favoarea unui partid sau a altuia.E un partid mare cu multa inertie electorala, un partid principal al Romaniei de 30 de ani. PSD nu se spulbera la o suflare de vant, plus ca noua conducere e mai centrista decat cea veche, dar si pare ca se are bine si cu "statul paralel", cu diferite structuri, pare ca au renuntat la talibani, dar nu chiar la toti, doamna Firea e bine mersi. Asa ca asa-zisa batalia pentru amanarea alegerilor, amanare care oricum nu se mai poate realiza, si stiu si ei, dar PSD tine tema vie, e cam cum face Donald Trump cu contestarea alegerilor din American, in Justitie. PSD tine tema sus pentru activistii lor, pentru tabara lor culturala, sa le dea celor din tabara impresia de bataiosenie, pentru asta e de fapt.Nu e naivitate, pentru ca nu trebuie sa presupunem ca la electorat merg doar teme rationale. Stim foarte bine ca electoratele ca numere foarte mari au nevoie de teme mari, de emotie, nu doar in Romania. Emotia e foarte mobilizatoare - agati foarte multi prin emotie, proiectand imagini. Nu trebuie nici macar sa aiba sens rational. Unii oamenii au nevoia asta, sa te auda pe tine politicianul ca spui anumite lucruri - oricat de fortate, chiar daca stiu si ei ca sunt imposibile.Intotdeauna a fost, dar depinde pana unde impingi asta, si mai ales daca devine o joaca pura cu irationalul. Dar altfel, sunt doar elemente. Partidele se mai diferentiaza prin imponderabile din astea - cred ca nu se intampla doar la noi, intr-un fel as spune chiar ca se normalizeaza politica in Romania. Amintiti-va ca anii trecuti a fost chiar mai rau din punctul asta de vedere, discursul politic era mult mai polarizat. Nu stiu daca este valabil pentru electoratul, dar pentru liderii, da. Acum e un fel de echilibrare pe centru, pare ca toti concureaza pentru bucati de electorat care se afla la centru, nu mai merg spre extreme.Buna intrebare, la care de fapt ar trebui sa ne raspunda cercetarile de adancime, insa aceste cercetari in Romania nu exista pentru ca nimeni nu le finanteaza. Sociologi s-ar gasi probabil sa le faca. Nu stim foarte multe despre profiluri, despre lucruri de nuanta, de profunzime. Ceea ce stim sunt sunt fotografii la moment. Ceea ce vedem acum pare batalia principala a partidelor mari care este, nu atat cat sa ia votantii unii de la altii, ci o batalie cu propriul electorat pe care sa il aduca la urne. Si asta e de fapt batalia principala. Si asa dam si raspunsul la cateva intrebari pe care mi le-ati pus inainte. Inclusiv de ce face USRPLUS ceea ce face, de ce face PSD jocul pe care il face, fiecare se chinuie sa isi mobilizeze electoratul, sa ii aduca pe ai lui la urne. Pentru ca daca ii ai, gandesc ca tine, dar stau acasa, nu ai facut nimic.PSD a avut momente si mai proaste decat acum, as zice chiar ca isi revin. Momentul de cumpana pentru PSD a fost acum un an, la europarlamentare, apoi dupa ce au pierdut si prezidentialele. A fost un moment foarte prost pentru PSD, a facut fata unor rasturnari mari de situatie, dar au fost salvati de "clopotel" - de pandemie. Prioritatile s-au schimbat in Romania. Apoi guvernul PNL minoritar, toate astea au schimbat totul. S-a schimbat in toata lumea. Cred ca acum un an au avut un moment mai prost decat acum. Acum sunt nu mai reformati, ca reformarea lor e cu cantec, dar macar au mai renuntat la niste oameni, macar de ochii lumii, pentru ca, sa fim seriosi, cei plecati la Partidul Ecologist, talibanii deveniti ecologisti, joaca in continuare cu PSD, precum Serban Nicolae in comisia juridica. Sunt in continuare impreuna. Sa nu ne iluzionam ca s-au despartit.Oh, asta e deja o epoca demult apusa. Pe de-o parte din motive de DNA, apoi din cauza cheltuielilor, din motive de subventie bugetara care s-a si marit intre timp. Banii nu ii mai pot da pe cheltuieli ilicite, sa cumpere cipici de plastic, n-ai cum. Trebuia sa se schimbe si campania, si s-a schimbat, nu mai avem aspecte de "pre-modernitate" ca sa zic asa, e mai curata decat in alte timpuri.Face programe ofertante care sa ii atraga pe unii si pe altii, masoara segmente de electorat, mai ales pentru intelectuali, care in toata Europa sunt de stanga, sa atraga tinerii si studentii, care in Europa sunt mai degraba de stanga. Aici PSD are o problema. Nu stiu ce vor sa faca pana la urma, au tot incercat de vreo 20 de ani. La fiecare patru ani auzim ca promit o reformare a partidului si o social-democratie europeana, de tip Tony Blair, dar nu ajung niciodata nu sa concretizeze planurile pe care le declama. In schimb, auzim aceleasi discursuri nationalist-comuniste de tip pasunist, dar si xenofobe, mai ales.E poate si o chestiune de generatie, de oameni, dar atata timp cat recruteaza tineri dupa chipul si asemanarea celor imbatraniti in rele nici nu o sa se schimbe. Cand auzi discursul lor de genul ca uite lui Piedone i-au facut dosar, dar lui Dominic Fritz - nu, pentru ca are numele pe care il are, si asta o spun pentru ca sa auda xenofobii - asta e ca "fluiericea de caine", sa auda xenofobii si anti-europenii. Aici gresesc, le-a spus-o pana si Victor Ponta , desi si el cu ai lui sunt tot un fel de PSD largit. Certati temporar.Schimba discursul in sensul ca PSD si-a recrutat cateva varfuri medicale si le-a pus pe liste sperand ca sa le aduca voturi, ca lumea sa vada ca pe liste e competenta si o schimbare de strategie in resursele umane. Si la locale au fost partide care au pus medici pe liste. Succesul nu a fost monstruos, pentru ca lucrurile nu merg mecanic. Nu e ca si cum ii arati alegatorului o margeluta si alegatorul vine dupa tine. Trebuie mai mult ca sa construiesti credibilitatea unei echipe si a unui partid, nu doar sa ii iei pe cativa sa le dai sa faca si ei ceva prin curte si apoi mai vezi, dar sa ramai tot cu leadershipul vechi la butoane. Electoratul anticipeaza lucrurile astea si nu mai pleaca dupa toate fentele, e valabil chiar si pentru propriul electorat al PSD.Sa nu uitam si de discursul anti-vaccin. Pe doctorul Streinu Cercel nu l-au luat, ca il avea mai demult. Streinu mi se pare mai degraba genul de personalitate care produce mai degraba periodic accidente mediatice, te trezesti cu el ca te face de ridicol. Doctorul Rafila este in alta categorie. Intrebarea este insa alta - lumea se va concentra pe figura lui, sau se va gandi cine e/cum arata de fapt PSD?!Pai sunt niste incepatori, toata lumea este incepatoare in gestionarea genului acesta de criza, pandemia. Cand te uiti de departe ti se pare ca alte tari gestioneza mai bine criza, ca numai la noi s-au adunat toti prostii, insa cand faci zoom si te uiti mai de aproape vezi ca e multa balbaiala peste tot. Uitati-va la Spania, cacofonie politica, indecizie. Stim ca avem capacitati divizate si politicienii sunt foarte imperfecti. Nu a fost totusi cea mai rea gestionare de criza, si ma refer la tot anul, din primavara, primul val, apoi au mai ascultat totusi de experti. Nu au turat la maxim cu politicienii in frunte pentru propaganda suta la suta. Ganditi-va ca in Polonia au mai votat si alte traznai, limitarea la ei s-a facut dur, o campanie cu teme identitare de se sparie gandul, sa nu mai spunem de America. Acolo nici nu puteai sa discuti foarte serios despre pandemie, a fost folosita ca ciomag politic de partide, la maxim. La noi, nu a fost chiar asa, iar campania e totusi blanduta fata de ce pot ai nostri. Au mai disparut politicieni gen Radulescu "Mitraliera", cei preferati de Sputnik care someaza pentru ca nu mai au pe cine sa citeze. Nu mai este ca alta data. Nu li se mai livreaza enormitati pentru ca au mai plecat oamenii dupa alte teme, ca de exemplu "energia", a plecat si Iancu, nu doar cei care faceau gargara. Sunt cam pe duca toti. Sa vedem cine o sa vina in loc.Ideal ar fi sa avem un cod electoral unde sa fie grupata toata legislatia privitoare la toate tipurile de alegeri, sa nu ai legi diferite pentru parlamentare, locale, prezidentiale, europarlamentare sau referendum. Sunt tot felul de situatii in care se pune problema sa ai un referendum paralel cu alegeri si atunci se merge pe doua legi diferite, cu sectii diferite, cu metode de numarare diferite, tot felul de nepotriviri. Chiar si acum ati vazut cate suruburi defecte s-au constatat ca am avut in mangementul alegerilor locale, care sunt mai complicate decat parlamentarele sau prezidentialele. Am vazut lipsa de capacitate, dincolo de lege - astea le mai repari, insa ce nu ai, si s-a vazut, este competenta, resursa umana buna si continuitatea in institutii care, pana la urma, ia deciziile adecvate. Asta nu am avut. Am stat doua saptamani si numaram ca in America si nu stiam ce faceam, unde suntem, unde e hiba. Americanii stiu ce numara, noi insa nu stiam ce se intampla cu tot procesul. Nimeni nu a iesit de la Biroul Elelectoral Central sau Autoritatea Electorala Permanenta sa ne spuna ce se intampla. Umblau zvonuri si stiri pe surse. Asta inseamna lipsa de capacitate de a gestiona un proces. Asa ca spun ca degeaba ai o lege buna daca cei care o pun in aplicare sunt mediocri.Da, nimeni nu a iesit sa ne explice de ce au schimbat procedura. Nimeni nu vrea sa explice. Cei din BEC se prevaleaza de faptul ca ei sunt magistrati, procurori, judecatori, si ei nu ies public, nu dau nimic, ca asa este natura profesiei lor, insa atunci cand esti la BEC este cu totul altceva. Trebuie sa stim cum stau cu numaratul, mai ales cand ceva se poticneste, este dreptul publicului de a sti. Increderea publicului in procesul electoral este o valoare foarte importanta pe care o poti pierde, e chiar mai importanta decat bucata aia de hartie pe care e scrisa legea. Faptul ca oamenii au sau nu incredere in procesul electoral se castiga greu si se pierde foarte usor. Am insa impresia ca tehnicienii de tip magistrati din AEP cred ca daca lucreaza cu STS foarte bine in birou, noi, opinia publica, alegatorii, trebuie sa ne multumim stiind ca ei stau in birou si lucreaza. Dovada sunt alegerile pe care nu le-au gestionat bine. Au avut un soft de distribuire a locurilor dupa alegerile locale, a fost folosit optional in diverse municipalitati. Unii au distribuit mandatele intr-un fel, altii in alt fel. Se pare ca s-au facut greseli, s-au dat chiar mandate unui partid, cand de fapt trebuie sa fie date altui partid, dupa o numaratoare corecta, conform softului, si asta pentru simplul fapt ca au nu au folosit softul. Acum au validat asa cum s-a impartit, judecatorii au stampilat, s-au facut sedinte de consiliu local si gata - la revedere. Cine raspunde pentru ca nu au fost in stare sa gestioneze un soft unificat care este o chestie de management. Nici nu stiu daca trebuia scris expres in lege, era totusi o chestiune de bun simt, daca ai un soft sa il aplice toata lumea. Nu unii cu telefonul, si altii cu creionul chimic, pentru ca s-a facut si asa prin diferite consilii unde s-au atribuit mandate.Rezultatul nu a fost viciat, partea grea au facut-o, nu au furat voturile oamenilor, dar cand au numarat si au transformat un numar de mandate se pare ca le-a dat cu virgula, nu au stiut sa faca adunarile.Vom vedea acum, la aceste alegeri. Este un candidat pe Bucuresti, Valeriu Nicolae, de exemplu, vom vedea ce va reusi. El este independent pe bune, de la cap la coada. Va fi greu, bariera e foarte inalta, de la stransul semnaturilor pana la a-ti face campanie singur, fara suportul pe care le au partidele care sunt parlamentare si beneficiaza chiar de buget. Independentii ceilalti sunt de fapt "migratori" sau in curs de a migra de la un partid la altul. Nu trebuie interzis plecarea de la un partid la altul, dar o proportie prea mare de independenti este un semn de disfunctionalitate a democratiei pentru ca democratia reprezentativa este cu partide. Erau vremuri cu zeci de ani in urma cand prin tari ca Ucraina predominau indepedentii in parlament, asta nu inseamana ca era foarte bine, ca ar fi reprezentat oameni, ci pur si simplu erau parlamentari de vanzare pentru diferiti oligarhi, se negociau sacosele de bani de la oligarhi. Au si partidele rosturile lor, cativa independenti este bine sa fie, insa daca se inmultesc nu e tocmai bine.Are notorietate in lumea comentatorilor, intelectualilor, activistilor, ramane de vazut cum se transfera asta in electoratul mare. E un salt mare si greu de facut. Iti trebuie resurse si multa munca sa faci acest transfer de notorietate.Da, asta este o problema majora in Romania, dincolo de partide, de legi.Da, mai este de lucru. Asta chiar este o discutie care merita purtata separat. Se discuta foarte mult si in Vest. Solutii la reprezentare candidatii-femei, solutii lejere, nu exista. Pare usor sa treci o lege si sa impui niste cote, dar apar alte efecte nedorite, disfunctionalitati, precum s-a constat si in Vest. Ar trebui vorbit despre aceasta chestiune, sa incurajezi partidele sa o faca. Este foarte interesant ce am constat la alegerile locale, se poate chiar face o analiza mai rafinata pentru ca ai diverse nivele de alegere - de la comuna, consilieri, un tip de alegere, la primar, al tip de alegere, si noi am observat diferente. Sunt mai multe femei pe lista unde puterea politica este mai mica, si mai putine pentru functia de primar. Cu cat te duci in sus in ierarhia statului cu atat se imputineaza numarul de femei pe o lista. Sau daca partidul respecta criteriile si pune pe lista femei, au tendinta sa le puna pe locuri neeligibile, mai in josul listei, ca sa le iasa totalul, fractia. Poti sa ai tot felul de efecte de genul aceasta. Concluzia ar fi ca este o discutie care merita aprofundata. Ideea pana la urma este sa ai femei pe locuri eligibile, pe functii cu putere reala si care si-au construit cariere pe merit. Si ajungem din nou la Valeriu Nicolae si la subiectul cartii sale - cariere fake versus cariere reale. Dar asta e valabil nu doar in politica, ci in orice domenii in Romania. Ne-am trezit cu impostura la cote infricosatoare, si asta ne afecteaza. Nu e mare scofala sa pui o femeie in topul unui partid si apoi prim-ministru, dar daca este evident pentru toata lumea ca palaria e mult prea mare pentru persoana respectiva nu faci decat sa decredibilizezi ideea de femeie poitician. Iar cei cu discursulse vor duce inapoi la exemplul Elena Ceausescu. Intotdeauna cand scoti pe cineva din joben si il pui intr-o functie inalta si pe care nimic din cariera sa nu il recomanda pentru acea pozitie, mai ales daca vorbim despre o femeie intr-o astfel de situatie atunci este chiar mai delicat. Pentru ca acesta e publicul pe care il avem, mai retrograd, suntem o societate mai traditionala care reactioneza mai bascalios, mai violent, atunci cand vede promovari pe nemerit si fiind vorba despre o femeie decat daca vorbim de un barbat promovat in acest fel. Desi lucrurile sunt la fel de grave, insa perceptia si reactia e diferita. Trebuie gasite femei candidati care sa isi construiasca cariere politice pe bune. Si cred ca exista acum pe liste de partid, in functii, in parlament, in Parlamentul European, in consilii locale, chiar s-a ales acum o garnitura de tineri si printre ei sunt femei de toata isprava. Sa sepram ca vor face o cariera pe bune fara sa fie suntate, dar nici cariere arzand pasi mai repede decat e cazul. Pentru ca si intr-un astfel de caz, asecensiunea politica rapida de fapt iti perverteste tot traseul de viata, cariera politica.Maia Sandu - ca tot am vorbit despre femei in politica, iata o femeie-politician care chiar a ajuns unde a ajuns construind prin forte proprii o cariera tehnica, apoi una politica, construind o echipa, asa cum a putut, nu perfect, insa nimeni nu o poate acuza ca ar fi scos-o cineva din palarie ca sa o puna in functie. Nici macar in Moldova. Genul acesta de cariera reala care nu e fake asta ar trebui sa fie regula, nu exceptia. Ce se va intampla acolo e greu de spus, campania este foarte dura, total diferita de ce avem in Romania. La noi e mai soft, campania e mai centrista, mai linstita decat in alte dati. In Moldova s-a incins tarata foarte urat, cum era si de asteptat. A ramas aceasta polarizare clasica - pro-est si pro-vest, chiar daca nu e spusa cu voce tare, e clara prin profilul candidatilor, si s-a revenit inclusiv pe strategiile de campanie, pe retorica, pe reclama neagra platita, pe campanii virale destul de asimetric, mai mult dinspre parte estica catre tabara pro-europeana. Pentru ca ati invocat exemplul Maia Sandu - intr-adevar acuzata de lucruri total opuse, contradictorii, care nu pot fi adevarate impreuna. Cum ca Maia Sandu ar reprezenta amenintarea cu unirea Romaniei in trei zile, ca ar fi fan Antonescu, incercand lipirea imaginii ei cu Romania fascista din Al Doilea Razboi Mondial, Romanie care nu mai exista astazi, iar de partea cealalta o injura unionistii pentru ca nu vrea sa faca unirea cu Romania, si asta destul de repede daca s-ar putea intampla. Ambele tabere par sa se inteleaga bine in aceasta chestiune, unionistii isi dau mana cu Dodon, cu nostalgicii sovietici, cu domnul Kremlinovici, via Moscova, ca sa o injure pe Maia Sandu. Nu conteaza motivele, ci conteaza injuratura. In partea cealalta a aparut Renato Usatii...Da, personajul interesant Renato Usatii care, de luni bune, bate in presedintele Dodon ca la fasole, si asta nu doar in campanie. Usatii i-a luat electorat masiv lui Dodon, dar nu au gasit antidot pentru ca lui Usatii nu prea poti sa ii reprosezi credibil ca ar fi cumparat de ambasade vestice sau ca ar fi pe banii Uniunii Europene, sau ca ar vrea sa se uneasca cu Romania. Daca ai sustine asta depre Usatii te-ar rade si curcile. Anul acesta, contra lui Usatii nu au reusit sa faca o campanie eficienta, iar acum, in turul 2, joaca neutru, dar face cu ochiul mai degraba catre Maia Sandu. Ceea ce e maxim din ceea ce putea face, avand in vedere electoratul pe care il are Usatii. Cel putin ai lui nu se duc toti la Dodon pentru ca sunt foarte radicalizati anti-Dodon. Electorii lui rusofoni, si asta trebuie sa se inteleaga in Romania, dar si la Bucuresti unde facem analize foarte simpliste si gresite ale Republicii Moldovei - un spatiu foarte complicat, iata ca electoratul rusofon si rusofil s-a rupt in doua. Si unii sunt cu presedintele, dar un segment important acum s-a dat cu acest primar de Balti, populist, carismatic, bilingv, cu foarte mare carlig la ambele electorate, rusa si romana, vorbeste si engleza foarte bine, dar nu s-a lansat in chestii din astea in campanie. E tanar, e un fel de Donald Trump al acelui spatiu, care lupta cu toate armele impotriva lui Dodon. Cei doi, Usatii si Dodon, se urasc personal, incearca sa se distruga politic unul pe altul. Chiar si in trecut, s-a mers la distrugere, ceea ce inseamna ca au antecendente serioase.Un scor strans si nu pot sa prezic rezultatul, dar prezic ca vor fi imbranceli si tensiune la Nistru. In acele sectii speciale unde vin transnistrieni, mai degraba adusi aliniati pe tabel, adusi cu masiniile de catre angajatorii lor, in mod coordonat. Vorbim mai precis de intreprinderea aceea de la Tiraspol care are si echipa de fotbal, acolo unde se mandresc ca vin antrenori romani sa antreneze. Vorbim despre o intreprindere industriala si unde, nefiind democratie, totul e pe tabel. Daca te-a dat afara de la job nu mai ai nici casa, nici masa, nici gradinita, nimic, este ca in vremea comunista - control social total. Nu iti permiti sa nu asculti ce ti se spune de la job. Daca se spune ca maine mergi la defilare, maine mergi la defilare, nu exista sa marai in front. Asta e problema cu votul in Transnistria, pentru ca daca Dodon, sau in trecut Vlamdir Plahotniuc, bate palma cu liderii din Tiraspol si cumpara "pachete" de cateva zeci de mii de voturi aceia chiar pot livra, si-ti aduc incolonati si aceia voteaza. In turul 1 nu prea a mers, ori nu prea au platit de la Chisinau, ori le-a fost alora teama sa vina, insa au fost putini ca numar ca alte dati. Asa ca toata lumea se uita acum cu teama oare ce se va intampla din punctul asta vedere in turul 2. Vor veni multi? Vai iesi cu ciomageala? De altfel, legea moldoveneasca interzice sa aduci oameni cu autobuze mari, sau sa ii aduci in grupuri organizate la vot, dar politia nu prea poate impune aceasta lege. Aia fac ce vor acolo.Multa lumea se intreaba asta, si la Bucuresti si la Chisinau, dar cred ca nu il intereseaza foarte mult. Nu are nicio conotatie ceea ce spun despre presedinte, pur si simplu nu il intereseaza. Nu numai el este dezinteresat, dar si partidele mari, mai ales in formula de acum, nu sunt interesate de Moldova. Daca ii intrebi, desigur, vor spune despre fratii nostri, despre relatia speciala, dar in actiune, in fapte, nu prea mai incape loc de Republica Moldova. Anul acesta avem batalia interna, ranile dupa alegerile locale, pandemia, restructurarea interna a PSD, astfel ca partidele cred ca nu mai au energie si atentie sa se uite in directia aia. Nu ii mai tin curele, nu mai incape. Si cred ca cumva este valabil si pentru presedintele Iohannis. Republica Moldova nu a fost niciodata o prioritate pentru partidele mari romanesti. A fost o vreme cand PSD a avut legaturi acolo, interesat pentru ca aveau legaturi de afaceri, de partid, plimbau banii, faceau afaceri impreuna. Aceea aripa s-a cam dispersat. Domnul Ponta are legaturi foarte bune acolo, chiar a fost vizitat recent de diversi la Bucuresti, dar personaje cam din spectrul fostelor partide ale lui Plahotniuc, legaturile s-au cam spart, liderul e fugit nu se stie unde. E un pic de imprastiere pe relatia asta.Inevitabil, toata planeta s-a prins in asta. Parea ca intr-o vreme lumea era chiar mai interesata de alegerile americane decat de cele romanesti. In America a fost, si este, tensiune si suspans, genul de batalie culturala foarte gustata la noi, subiectul perfect pentru berarie. Pe teme de policies, bugete, treaca-mearga, dar pe teme de identiate, socialisti, conservatori, cu voi ne-ati facut noua, noi v-am facut voua, ca la Moromete, cu alde Cocosila, in Poiana lui Iocan, discutiile aprinse despre cum era regele mic si cum ara prin curte - cam la nivelul asta se discuta la noi despre politica americana. Dar interesul exista, lumea importa si la noi tensiuni americane pe o realitate pe care nici nu au baza puternica. Cel putin povestea cu conservatorii, neomarxistii. Daca te uiti in politica romaneasca nu asta ne tine in loc pe noi, ca unii ar fi de stanga si altii de dreapta. Altele ne tin pe noi pe loc.Era previzibil la cum arata unul dintre competitori, ma refer la presedintele Trump, cum se zice cel outgoing/cel care urmeaza sa plece, era de anticipat ca nu se va lasa dus usor, ca va urma o luna cu cantec, poate mai mult decat o luna, sau poate peste patru ani, pentru ca inteleg ca una dintre ideile cu care cocheteaza este sa candideze in 2024, el sau cineva din familie. Probabil el, pentru ca e un personaj irepetabil, nu ar lasa scena altuia. Deci probabil o sa isi conserve discursul, tabara culturala, voturile, influencerii, tot acest alai pe care l-a creeat in acesti patru ani de mandat. Va conserva toate aceste, dar si chiar daca nu va candida sigur nu se va retrage intr-un colt, sa taca. Nu e genul. Ceva-ceva tot ce va face, va influenta intr-un fel politca, va fi prezent. Taraboiul nu se termina acum in SUA. Vom avea ce comenta, daca schimbarea in America va influenta politica in Europa, si probabil mult mai putin decat in aceasta periaoda.Razboiul civil nu va avea loc, dar are deja loc in bulele din social media si va continua bine merci. Asta, da. Razboiul din mediile sociale va continua cu siguranta, pentru ca polarizarea cultural-identiar-imaginara nu dispare curand.