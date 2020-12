Marii pierzatori de la USR ai alegerilor parlamentare. Predictiile contestatarilor ante-electorali s-au adeverit

Cei trei s-au aflat printre numele vehiculate drept neeligibile in momentul anuntarii listei de catre conducerea aliantei. Coborararea celor trei fosti parlamentari USR pe lista propusa de partid a starnit un scandal de proportii in sanul formatiunii politice, cu acuzatii de masluire a votului intern pentru desemnarea candidatilorFlorina Presada, situata pe pozitia a sasea pe lista de senatori a USR PLUS in Bucuresti, nu intra in Parlament, dupa ce alianta a obtinut doar cinci locuri in Senat si 12 in Camera Deputatilor.Nici Vlad Alexandrescu nu va ocupa un fotoliu de senator in aceasta legislatura, pentru ca s-a aflat pe locul al saptelea, dupa Florina Presada.Mihai Gotiu rateaza si el un loc in Parlamentul Romaniei, dupa scorul obtinut de alianta la Cluj. Alianta USR a obtinut doar un fotoliu de senator in Cluj, iar Gotiu s-a aflat al doilea pe lista.Astfel, reprezentand, vor intra in Camera Deputatilor urmatoarele persoane: Claudiu Nasui, Cristina Pruna, Oana Toiu, Cristian Seidler, Diana Buzoianu, Mihai Badea, Cristian Tenita, Tudor Pop, Diana Stoica, Alin Gabriel Apostol, Denisa Elena Neagu si Oana-Marciana Ozmen. In Senat, locurile vor fi ocupate de Stefan Palarie, Silvia Dinica, Simona Spataru, Cristian Ghica si Anca Dragu, potrivit distributiei mandetelor provizorii.In, alianta a castigat 3 locuri in Camera Deputatilor, care le vor reveni Oanei Murariu, lui Viorel Baltaretu si lui Radu Molnar, in timp ce locul din Senatul Romaniei il va ocupa Cristian Bordei.In, USR PLUS are 3 mandate pentru Camera Deputatilor, detinute de Cosette Chichirau, Monia Elena Berescu si Filip Havarneanu si doua pentru Senat, care le revin lui Marius Bodea si lui Cristian Gabriel Berea.In, alianta are tot 3 deputati: Catalin Drula, Daniel Toda si Nicu Falcoi si 2 senatori: Raoul-Adrian Trifan si Dan Resitnec.In, USR PLUS are 3 locuri in Camera Deputatilor si un loc in Senat. Viitorii deputati vor fi Tudor Benga, Victor Ilie si Andrei Miftode, iar viitorul senator va fi Ambrozie-Irineu Darau.In Constanta, cele doua fotolii de deputat castigat in urma alegerile le vor reveni lui Stelian Ion si Cristinei Rizea, iar cel de senator il va ocupa Eugen-Remus Negoi.Biroul Electoral Central (BEC) a realizat distributia mandatelor provizorii in Senat si Camera Deputatilor. Acestea sunt datele transmise inainte de ultima sedinta a Biroului Electoral Central (BEC), in care se vor respinge sau se vor admite alte contestatii. BEC va avea joi, 10 decembrie, o noua sedinta, dupa care va fi publicata distributia mandatelor finale.