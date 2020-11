Elena Basescu, amendata de Politie pentru ca a parcat neregulamentar. Autoritatile i-au ridicat BMW-ul

Elena Basescu se afla la Constanta in campanie electorala pentru alegerile parlamentare, in care candideaza din partea PMP pe locul 1 la Camera Deputatilor, scrie Adevarul.ro Chiar in prima zi de campanie, fiica fostului presedinte Traian Basescu a comis o ilegalitate: a parcat BMW-ul X6 de 90.000 euro intr-o statie de autobuz din Piata Tomis 3, aflata nu departe de locul unde locuieste, in apartamentul vechi al familiei.Masina a fost ridicata de platforma auto chemata de Politia Locala si a fost transportata prin oras, spre locul de depozitare din zona industriala a Constantei.Pentru a-si primi masina inapoi, un constantean are de platit 570 lei operatiunea facuta de Confort Urban SRL, firma municipalitatii, pentru ridicarea si transportul la parcul auto de pe Caraiman, plus 580 lei la Politia Locala (platibili in 24 ore cu reducere 50%) insemnand 4 puncte de amenda, plus 3 puncte de penalizare la permisul auto.